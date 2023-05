La madre de Miley Cyrus anuncia su compromiso con este conocido actor de 'Prison Break'

¡Sorpresa! En la familia de Miley Cyrus se van de boda. Pero no es la cantante la que se casa sino su madre. Tish Cyrus, de 55 años, acaba de anunciar su compromiso con el actor Dominic Purcell, de 53, y lo ha hecho publicando unas fotos muy románticas en las que posa abrazada a su futuro marido y muestra su espectacular anillo. "Mil veces... SI @dominicpurcell", es el título que ha elegido para compartir su felicidad con sus más de 1,2 millones de seguidores.

- Miley Cyrus, cada vez más parecida a su madre

Tal y como puede verse en las fotos, el protagonista de Prison Break ha sorprendido a Tish con una espectacular joya que tiene un diamante de gran tamaño como pieza central, además de tres bandas doradas. Así de orgullosa hemos visto a la madre de la intérprete de Flowers, que está viviendo una etapa muy especial tras conocer al actor.

- Los padres de Miley Cyrus se divorcian tras 30 años juntos

Fue el pasado mes de noviembre cuando la pareja confirmó su relación en el mundo virtual compartiendo una foto en la que salían abrazados. "A veces es difícil de creer, pero es muy de verdad", aseguró Tish en ese momento. Desde entonces, les hemos visto derrochando amor en varias ocasiones, como las fiestas navideñas o el concierto de fin de año que ofreció Miley Cyrus.

La noticia del compromiso de Tish Cyrus llega justo un año después de que anunciara su separación del cantante de música country Billy Ray Cyrus. Citando "diferencias irreconciliables", solitió el divorcio en el condado de Williamson (Tennessee). "Después de 30 años, cinco hijos increíbles y toda una vida de recuerdos, hemos decidido tomar caminos separados, no con tristeza, sino con amor en nuestros corazones", dijeron en comunicado conjunto, asegurando que: "Crecimos juntos, formamos una familia de la que podemos estar muy orgullosos, y ahora es el momento de crear nuestros propios caminos".

- Los Cyrus, una familia muy poco convencional

Y así ha sido, ya que no solo Tish ha conseguido rehacer su vida: Billy Ray Cyrus, de 61 años, también está comprometido. En noviembre, anunció que había pedido matrimonio con la también cantante Firerose, de 34, a la que define como su alma gemela. "'Billy me miró y me dijo: '¿Quieres casarte conmigo?' Y yo estaba como: 'Por supuesto que sí. Te amo' ", dijo Firerose, confesando que el padre de Miley le había dicho: "uiero estar contigo para siempre".