Los padres de Miley Cyrus se divorcian tras 30 años juntos y varias rupturas anteriores

Billy Ray y Tish Cyrus han puesto punto y final a su matrimonio después de treinta años juntos. Al parecer, ha sido la madre de la ex chica Disney quien ha decidido dar el pasado definitivo para romper su relación con el intérprete de Old Town Road, alegando para ello la existencia de diferencias irreconciliables entre ambos. Esta no es la primera ocasión que el ya exmatrimonio sufre una crisis de este estilo, ya que, en otras dos ocasiones anteriores, se habían planteado tomar caminos separados, pero finalmente se acababan reconciliando. Sin embargo, parece ser que esta vez su historia conjunta se acabó de manera definitiva, pues los artistas han mandado un comunicado a la revista People en el que hacen público los motivos de esta complicada decisión. "Después de treinta años juntos, cinco maravillosos hijos y un montón de recuerdos, hemos decidido tomar caminos separados, no con tristeza, si no con amor en nuestros corazones", se podía leer en dicha nota.

De la misma manera, han querido dejar claro que, a pesar de esta complicada decisión, siempre conservarán el cariño y respeto por todo lo que han compartido y construido durante las tres pasadas décadas. "Hemos crecido juntos, levantado una familia y podemos estar orgullosos de ello. Siempre seremos una familia y continuaremos compartiendo experiencias, como amigos y como padres". No ha sido una solución sencilla, ni rápida, pero queremos centrarnos en lo importante", eran las últimas palabras, que mostraban que esta vez han preferido velar por su felicidad individual, pero sin perder el foco en lo que más les importa: sus seres queridos, que siempre les mantendrán unidos.

La historia de amor de Billy Ray y Tish Cyrus se empezó a forjar a principios de la década de los noventa, al mismo tiempo que el cantante disfrutaba de las mieles del éxito con su tema Achy Breaky Heart. El artista conoció a Tish, que ya había estado casada con anterioridad y aportaba dos hijos a la pareja, Brandi (34) y Trace (33), a los que el intérprete acabaría adoptando. Al poco tiempo, la actriz se quedó embarazada de la que es posiblemente el miembro más popular de la familia, Miley Cyrus (29). Siendo una familia ya numerosa, la pareja pasó por el altar en el año 1993 y terminarían de completar su felicidad dándole la bienvenida a Brasion (27), y, finalmente a Noah (22), la pequeña de la casa que también ha seguido los pasos de su padre y hermana en el mundo de la canción. Igualmente, y fruto de una infidelidad de Billy Ray con una camarera de Texas, nació Crishtopher Cody, de la misma edad que la intérprete de Hannah Montana, con el que tienen menor relación.

Este divorcio viene a demostrar que el amor puede acabar y romperse para siempre, puesto que la vida en pareja no siempre es sencilla. Un sentimiento que también tuvo que experimentar su hija, Miley Cyrus, ya que recientemente la joven se ha sincerado sobre su experiencia con el matrimonio, donde no tuvo mucho suerte. Tras su paso por el altar con Liam Hemsworth, la unión duró tan solo ocho meses, un tiempo que ella misma ha llegado a catalogar como un completo desastre.

