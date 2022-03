Miley Cyrus se sincera sobre su matrimonio con Liam Hemsworth: 'Fue un completo desastre'

La gira que Miley Cyrus se encuentra realizando por toda Latinoamérica está resultando de lo más anecdótica. Mientras que la cantante se vio obligada a cancelar su concierto en Paraguay, tras el accidente ocurrido en el avión en el que viajaba que fue alcanzado por un rayo en pleno vuelo, su actuación en Brasil ha estado marcada por un particular comentario sobre Liam Hemsworth y la relación de idas y venidas que ambos mantuvieron. En plena actuación, la ex chica Disney invitaba a subir al escenario a una pareja, pues uno de los jóvenes deseaba pedir de manera pública la mano de su amado. Una propuesta, que aceptó. En ese mismo instante, todos los asistentes que llenaban el estadio respondieron con una gran ovación a la que la intérprete de The Climb se quería unir deseándoles toda la suerte en esta nueva etapa de sus vidas. Pero, al mismo tiempo, aprovechaba la ocasión para hacer un comentario sobre su propia experiencia matrimonial. "Cariño, espero que tu matrimonio vaya mejor que el mío, porque el mío fue un auténtico desastre", aseguraba entre bromas la artista.

VER GALERÍA

Y es que su relación sentimental fue una auténtica montaña rusa de emociones. Comenzaba en el año 2008, cuando ambos protagonizaron la película romántica, La última canción. La química entre ellos logró traspasar la pantalla y se convirtieron en la pareja adolescente de moda en Hollywood. Un romance que parecía indestructible en sus numerosas apariciones públicas y múltiples declaraciones de amor. Sin embargo, durante el año 2013 decidieron que era mejor tomar caminos separados. Ambos vieron que no era fácil vivir sin el amor del otro, y, por ello, en 2015 se dieron una segunda oportunidad como pareja. Una relación que quisieron consolidar tres años más tarde cuando pasaron por el altar, aunque el matrimonio fue breve, tan solo duraron ocho meses.

VER GALERÍA

La separación fue tormentosa y marcada por los rumores, especialmente por parte de Miley a la que apuntaban como infiel tras filtrarse unas fotos en las que se le podía ver dando un beso a la bloguera Kaitlyn Carter. Estas imágenes situaron a la joven en el foco mediático. Una situación complicada que, como la propia cantante explicaba, la llevó a un estado de agotamiento mental. "Alguien a quien quise y yo nos dimos cuenta que ya no nos queríamos el uno al otro. Vale, eso lo puedo aceptar, lo que no puedo aceptar es el avillanamiento y todas las historias", comentaba con sinceridad. Una historia que también afectó en especial al cuñado de Elsa Pataky que decidió solo pronunciarse para desearle lo mejor a su exmujer y buscar refugio en su familia en los momentos más dolorosos.

VER GALERÍA

A pesar de todos estos baches en su camino, la que fuera Hannah Montana ha decidido seguir apostando por el amor. Tras un romance de diez meses con Cody Simpson, en estos momentos la también actriz se encuentra nuevamente ilusionada y viviendo una nueva aventura sentimental junto a Maxx Morando. Su noviazgo se confirmó el pasado mes de noviembre, cuando aparecieron juntos y de la mano durante la celebración de un desfile de moda. El joven tiene 23 años y es el batería del grupo de rock Liily. Además, también hay que destacar su faceta como diseñador de moda, llegando incluso a ayudar a crear algunos de los looks que la hija de Billie Ray Cyrus ha lucido en sus últimas apariciones públicas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.