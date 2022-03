Miley Cyrus reconoce que todavía ama a Liam Hemsworth

Ha pasado un año y medio desde que su matrimonio con Liam Hemsworth saltó por los aires, sin embargo Miley Cyrus parece no haber superado su ruptura. La artista de Wrecking Ball asegura que su divorcio no ha sido fácil, había "demasiados problemas en su matrimonio", pero admite que todavía ama a su exmarido. Durante su última entrevista con Howard Stern, lo confiesa: "Le amaba mucho, mucho, mucho y todavía le amo, siempre lo haré'. La cantante asegura que hubo "demasiados conflictos" y seguir juntos se convirtió en misión imposible. "Cuando llego a casa, quiero que alguien me abrace. No me divierto con el drama o las peleas", expone como uno de los motivos de la ruptura.

Miley, de 28 años, y Liam, de 30, se casaron en una ceremonia íntima en diciembre de 2018, y apenas ocho meses después anunciaron su separación después de diez años de relación. Cyrus revela que entre sus planes no estaba el casarse pero confiesa que después del trauma que supuso que su casa sufriera un incendio en noviembre de aquel año, hizo que decidieran dar el paso. "Simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos él y yo", asegura la cantante, que incluso relata que este drama afectó incluso a su voz, ya que lo perdió todo: "Si escuchas mi voz antes y después del incendio, son muy diferentes por lo que el trauma realmente afectó mi voz. Lo perdí todo, cada fotografía mía que me habían dado mis padres, todos mis guiones...Tenía tanto y todo se había ido, cada canción que había escrito estaba en esa casa", recuerda con nostalgia.

Ocho meses después de su boda, en agosto de 2019, el representante de Miley anunció su ruptura: "Liam y Miley han acordado separarse en este momento... Han decidido que esto es lo mejor mientras ambos se enfocan en ellos mismos y sus carreras". Sin embargo, poco después se supo que Liam Hemsworth se enteró de su ruptura con Miley a través de las redes sociales cuando comenzaron a circular las informaciones con el comunicado del representante de la artista que confirmaba una separación de mutuo acuerdo. El actor se quedó en shock, ya que a pesar de que era consciente de que atravesaban una crisis, aún confiaban en que podrián solucionar sus problemas y seguir adelante. Varios días después del anuncio, el benjamín de los Hemsworth reaccionó y compartió unas elegantes palabras con sus seguidores confirmando la noticia. "Hola a todos. Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y que no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario. Cualquier declaración que se me atribuya es falsa. Paz y amor", escribió el protagonista de Los juegos del hambre.

Un año después Miley Cyrus ha seguido hablando de su divorcio y el pasado mes de septiembre quiso aclarar que el motivo de su ruptura no había sido Kaitlyn Carter. "Alguien a quien quise y yo nos dimos cuenta de que ya no nos queríamos el uno al otro. Es increíble que el público no pensara que hubo un tiempo que no vieron que posiblemente explicara esto. Es como si pensaran que un día estábamos en la alfombra roja y al día siguiente yo en Italia liándome con mi amiga. Hay mucho tiempo entre medias que no vieron", insistió. Pese a todo, Cyrus aseguró que lo estaba pasando tan mal que llegó a comparar su separacion con la pérdida de un ser querido. "Es como la muerte. Cuando pierdes un amor tan profundo, se siente como una muerte. Honestamente, a veces (la muerte) incluso se siente más fácil, porque (con una ruptura) la persona todavía está caminando sobre la tierra".

