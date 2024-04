Megan Fox rompe con su prometido: repasamos sus sonados noviazgos

Loading the player...

Megan Fox y Machine Gun Kelly han roto. Así lo acaba de confirmar ella misma durante su participación en el podcast Call Her Daddy: "de esta relación he aprendido que no es para consumo público. Así que por ahora no creo tener que hacer ningún comentario sobre el estado de la relación en sí (...) Lo único que puedo decir es que todavía le sigo llamando mi 'alma gemela' y que siempre voy a estar atada a él", han sido las palabras de la actriz al confirmar que había roto su compromiso con el músico. Pero, ¿quiénes han sido las parejas de la intérprete de Transformers?, además de Brian Austeen Green, ¿qué otras personas le han robado el corazón? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

