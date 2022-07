Brian Austin Green, padre por quinta vez. ¿Quién es quien en su ampliada y gran familia?

Brian Austin Green ha sido padre por quinta vez. El popular actor de Sensación de vivir (Beverly Hills, 90210) y su pareja, la bailarina y coreógrafa Sharna Burgess, han dado la bienvenida a su primer hijo en común, un niño al que han llamado Zane Walker Green y que nació el 28 de junio a las 12:12 del mediodía. La estrella ha confirmado el nacimiento con una tierna foto del recién nacido agarrando el dedo a su papá. Una publicación que ha recibido la enhorabuena de sus seguidores, entre ellos sus compañeros de Beverly Hills 90210 Tori Spelling, Ian Ziering y Jennie Garth, que le han enviado los mejores deseos para la pareja. Sharna Burgess ha compartido la misma foto y ha añadido en el mensaje:"Mi corazón está ahora para siempre fuera de mi cuerpo".

-La enfermedad con la que batalla Brian Austin Green y que le ha hecho perder casi diez kilos

VER GALERÍA

El popular David Silver en Sensación de Vivir celebra una feliz etapa tras su complicada separación de Megan Fox, madre de tres de sus hijos. Green y la estrella de Transformers comparten a sus hijos Noah Shannon, de nueve años, Bodhi Ransom, de siete, y Journey, de cinco. El actor también es padre de un joven de 20 años, Kassius, nacido de una relación anterior con la también actriz Vanessa Marcil. Junto a todos ellos posaba orgulloso el actor en una entrañable foto con motivo del Día del Padre en Estados Unidos.

Burgess y Green comenzaron a salir a finales de 2020 después de conocerse a través de un amigo común y compartieron juntos la temporada 30 de Dancing With the Stars. El pasado mes de febrero después de un año de relación anunciaron por sorpresa que esperaban un bebé juntos. Para ambos el embarazo fue totalmente inesperado, planeaban formar una familia pero no de forma tan inminente. "El Universo hizo su propio plan, encontró una ventana y lo hizo. Somos grandes creyentes y todo sucede por una razón", escribió la novia del actor.

VER GALERÍA

A su vez, la bailarina profesional explicó que ya conocía las prioridades de su pareja como padre de una gran familia. "Bri tuvo toda una vida con otra persona y bebés, y no puedo esperar que yo sea la prioridad número 1'", dijo en un episodio del poddcast The Vial Files. “Yo quise conocerle, apoyarle, amarle. Estas personas serán parte de su vida para siempre, así que no puedo esperar no tenerlas en cuenta también". "Brian Austin Green, amo a tu familia. Amo que esté creciendo y te amo. ¿Cómo llegamos a ser tan afortunados?", publicaba al anunciar su embarazo.

-Aumenta la tensión entre Megan Fox y Brian Austin Green seis meses después de su separación

La noticia de la paternidad de Brian Austin Green llega casi un año después de que Megan Fox anunciara su compromiso con Machine Gun Kelly, músico y actor estadounidense con el que lleva saliendo casi dos años y al que conoció en el rodaje de la película Midnight In The Switchgrass. Fox y Green anunciaron su separación en mayo de 2020 después de diez años de matrimonio y tres hijos. Era el propio actor quien lo confirmaba después de que salieran publicadas unas imágenes de Megan Fox con el cantante Machine Gun Kelly acudiendo juntos a un café. Fue entonces cuando Brian compartió un mensaje con sus seguidores que para muchos fue el anuncio de su separación: "Al final las mariposan se aburren de permanecer en una sola flor. Empiezan a sentirse asfixiadas. El mundo es grande y quieren experimentarlo".

VER GALERÍA

Con el tiempo explicó los motivos que les habían llevado a separarse: "Ella me dijo: 'Me di cuenta de que cuando estaba fuera del país trabajando sola me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar'". "Me sorprendió y estaba molesto por eso", comentó entonces el actor, "pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. No fue una decisión que tomó, así es como se sintió sinceramente. Hablamos y decidimos separarnos durante un tiempo... y así hicimos". Poco después de la ruptura, Megan paseaba su amor con Machine Gun Kelly, y siete meses después Brian Austin gritaba su amor a los cuatro vientos por Sharna Burgess.