La enfermedad con la que batalla Brian Austin Green y que le ha hecho perder casi diez kilos

Brian Austin Green no lo ha pasado nada bien en los últimos tiempos, debido a una enfermedad que le ocasiona verdaderos estragos. Se trata de un problema de salud conocido como colitis ulcerosa, que provoca una fuerte inflamación del intestino y deriva en una importante bajada de peso. "He tenido que soportar esto varias veces y es una experiencia realmente dura", confiesa el que fuera uno de los protagonistas de la mítica Beverly Hills:90210. Además, revela cómo ha llegado a perder casi diez kilos por culpa de esta infección tan dolorosa. Afortunadamente cuenta en todo momento con el cariño, la ayuda y el apoyo incondicional de su novia Sharna Burgess, quien lo cuida y arropa cuando lo necesita. "No fui consciente de lo debilitante que era sufrir algo así hasta que lo vi", ha explicado ella misma durante la visita de ambos al programa Good morning America.

Brian Austin Green y su novia Sharna Burgess esperan su primer hijo en común

VER GALERÍA

La bailarina y coreógrafa australiana de 36 años, que está embarazada del actor de su primer hijo juntos, narra también cómo al principio se asustó bastante al ver los síntomas que tenía su pareja y que ella desconocía por completo. "Me volqué con él y le dije que estaba aquí para lo que me pidiera, sin saber realmente lo que duraría el problema", recuerda. Por su parte, el ex de Megan Fox detalla que desde hace tiempo ha cambiado su dieta alimenticia para combatir la enfermedad: "Trato de evitar el gluten y los productos lácteos tanto como me sea posible", exponía. "Antes comía y era como si mi cuerpo no procesara nada de eso", se lamenta, admitiendo que a veces mantenerse lo suficientemente hidratado no resulta tan fácil como parece. Según los expertos médicos, la colitis ulcerosa genera llagas en el tracto digestivo y afecta tanto al intestino grueso como al recto.

Aumenta la tensión entre Megan Fox y Brian Austin Green tras su separación

VER GALERÍA

La primera vez que Brian Austin Green se refirió a la enfermedad que padece fue hace pocas semanas, cuando completó más de un mes sin interactuar en sus redes sociales por este motivo. "Ha sido horrible estar en la cama postrado tanto tiempo, aunque ya me siento mejor", transmitía entonces a su legión de seguidores. Además, se mostraba especialmente agradecido con su chica por las continuas atenciones que había recibido de esta. La pareja ya solo piensa en su futuro bebé, que para el actor será su cuarto hijo tras Journey River, de 5 años, Bodhi Ransom de 8 y Noah Shannon de 9 que tuvo con Megan Fox, así como Kassius de 20 de una relación anterior. Precisamente, su faceta tan paternal ha sido una de las cosas que más enamora actual novia, Sharna Burgess, tal y como reconocía ella misma: "Cuando lo vi por primera vez con los críos, pensé que sería maravilloso tener un niño con él", explicaba.

El conmovedor gesto de Brian Austin Green tras la muerte de Luke Perry