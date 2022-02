Brian Austin Green y su novia Sharna Burgess esperan su primer hijo en común

Brian Austin Green va a ampliar la familia. El actor de Sensación de vivir (Beverly Hills, 90210) va a ser padre por quinta vez, aunque será el primero con su pareja, Sharna Burgess, de 36 años. Ambos se han dejado ver juntos en Hawái, donde las imágenes no dejaban lugar a dudas: Burgess está embarazada. En las fotografías se ve al actor de 48 años acariciando cariñosamente la tripita de la bailarina. Cabe recordar que Green tiene ya cuatro hijos, tres con su exmujer Megan Fox -Journey River, de 5 años, Bodhi Ransom, de 7, y Noah Shannon, de 9-, y uno de 19 años, Kassius, nacidos de una relación anterior con Vanessa Marcil.

Ha sido el propio Brian Austin Green el que ha compartido con todos sus seguidores un vídeo en el que aparece una de esas tiernas instantáneas, donde se le ve a él agachado y besando la barriga de Sharna Burgess en la playa. Además, el pasado mes de octubre, Green y Burgess celebraron su primer aniversario, momento que el intérprete de Sensación de vivir aprovechó para dedicar unas románticas palabras a su novia: "Un año de aceptarme de una manera que nunca he sido amado antes #damnimlucky". La noticia del embarazo de la bailarina llega un mes después de que Megan Fox anunciara su compromiso con Colson Baker​​​, más conocido como Machine Gun Kelly, músico y actor estadounidense con el que lleva saliendo casi dos años y al que conoció en el rodaje de la película Midnight In The Switchgrass.

Sharna Burgess, bailarina y coreógrafa australiana conocida por su participación en el programa Dancing with the stars, conquistó el corazón del actor en 2020. El pasado mes de junio habló para la revista People acerca de su relación con Brian Austin Green: "Nos conocimos en una cafetería, luego tuvimos algunas citas y luego nos encerramos en una casa juntos". "Estaba agradecido por eso porque nos permitió realmente tomarnos nuestro tiempo, y fue realmente increíble", decía. Aunque el primero que dio sus primeras declaraciones sobre la historia de amor fue el propio Green, en una entrevista que concedió a Access Daily a principios del año pasado, donde reconocía que aún era pronto para poner etiquetas, pero asegurando que eran muy felices y dejando claro cómo era Sharna: "Es una mujer increíble. Es súper responsable, es súper dulce, cariñosa, apasionada, divertida... Me siento muy afortunado".

La noticia de la separación entre Brian Austin Green y Megan Fox sorprendió en mayo de 2020, después de diez años de matrimonio y tres hijos. Era el propio actor el que lo confirmaba y explicaba los motivos que les habían llevado a ello: "Ella me dijo: 'Me di cuenta de que cuando estaba fuera del país trabajando sola me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar'". "Me sorprendió y estaba molesto por eso", aseguró el actor, "pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. No fue una decisión que tomó, así es como se sintió sinceramente. Hablamos y decidimos separarnos durante un tiempo... y así hicimos ". Siete meses después de la ruptura, Brian Austin comenzaba su relación con Sharna Burgess.

