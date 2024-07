Muertes prematuras, adicciones, relaciones controvertidas... la maldición de 'Sensación de vivir'

Ya la han bautizado como la “maldición de Sensación de vivir”. Tristemente la última noticia que se suma a la sucesión de desgracias que han sufrido los actores de este título de los años 90 ha sido la muerte de Shannen Doherty. La actriz fallecía a los 53 años víctima del cáncer que padecía, una enfermedad con la que lidió durante años. No ha sido sin embargo la suya la única despedida prematura que han llorado los protagonistas de la ficción, que a lo largo del tiempo han sufrido infidelidades y han luchado contra adicciones que han afectado a su vida. Recordamos algunas de las desgracias que han convertido en noticia el mítico título.

En el año 2019 Luke Perry, de 52 años, murió de un repentino derrame cerebral que dejó a sus compañeros destrozados. El actor, que aparecía en otra serie de gran repercusión, Riverdale, encarnó en Sensación de vivir al gran amor del personaje de Shannen. Dylan y Brenda fueron una de las parejas más recordadas de la serie y ahora los seguidores de esta han rescatado aquellas imágenes lamentando que ambos se hayan reunido tan pronto en el cielo. En enero de este mismo año fallecía además David Gail, que interpretó a Stuart Carson (también pareja del personaje de Doherty), con 58 años.

No han sido estas las únicas muertes que se han lamentado pues Joe E. Tata (que encarnaba al personaje de Nat Bussichio) moría en 2022 a los 85 años y Denise Dowse (dio vida a la profesora Yvonne Teasley) murió a los 64 años tras queda en coma por una meningitis.

Otro de los nombres que han estado en el centro de la noticia, aunque en este caos por su controvertida vida personal, ha sido el de Tori Spelling. La hija del productor de la serie se sometió a numerosas operaciones estéticas que cambiaron su aspecto para decir luego que se arrepentía de las mismas. Hizo frente a las acusaciones de infidelidad que salpicaron su matrimonio con Dean McDemott y, tras su separación, se fue a vivir a una autocaravana y un motel con sus cinco hijos porque su casa estaba afectada por moho.

Los excesos con la bebida provocaron numerosos problemas a Jason Priestley. Fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol e ingresó en prisión, además de perder el carné de conducir. Tuvo que someterse a un programa de desintoxicación para superar estos problemas, sobre los que se sinceró en su libro de memorias Jason Priestley: A memoir. Además su gusto por las carreras de coches y la velocidad le implicó en un accidente que casi le cuesta la vida. En una carrera automovilística en Kentucky en 2002 se chocó con un muro a más de 290 kilómetros de velocidad.

Brian Austin Green, que encarnó a David Silver en la serie, parecía haber encontrado la estabilidad y felicidad con la actriz Meghan Fox, con quien tuvo tres hijos (tiene dos más de otras relaciones). Sin embargo las acusaciones de infidelidad por parte de la actriz planearon sobre ellos cuando anunciaron su separación y además se enfrentó a un raro problema de salud. Él mismo contó que tuvo síntomas similares a un derrame cerebral y estuvo años enfrentándose a las secuelas. “Comencé a tener problemas neurológicos, como vértigos, mareos… No podía hablar, no sabía leer y no era capaz de escribir ” explicó. Dijo que la medicina oriental había dado con el origen de su problema que habría estado provocado por sus intolerancias alimentarias.