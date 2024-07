Shannen Doherty planeó su propio funeral y dejó claro quién no quiere que vaya

La actriz Shannen Doherty ha fallecido a los 53 años después de una larga lucha contra el cáncer. La popular y querida Brenda Walsh en Sensación de vivir fue diagnosticada con cáncer de mamá en 2015. Dos años más tarde señaló que la enfermedad estaba en remisión, sin embargo en 2019 Doherty anunció que había vuelto a recaer. Hace apenas unos meses se armó de valor para transmitir sus insaciables ganas de vivir pese a que la enfermedad ya había llegado al cerebro. "Aún no he terminado de vivir. No me quiero morir", reveló en una conmovedora entrevista a la revista People.

© Getty Images

Esta dolorosa situación le hizo ver que el final estaba cerca y quiso organizar su propio funeral para facilitar las gestiones a sus seres queridos. En su podcast Let’s Be Clear (Seamos claros) señaló que solo quería que asistieran a su despedida aquellas personas que tuvieran las mejores intenciones: "Hay muchas personas que creo que se presentarían y que no quiero allí. En realidad no les agrado, y tienen sus razones". Por ello, la intérprete de Embrujadas entregó a su buen amigo y albacea, Chris Cortazzo, una lista de asistentes. Shannen Doherty quería que su despedida fuese "un festival de amor" y no de hipocresía. "Aborrezco la falsedad y no soporto a las personas que fingen que estar muy arrepentidos de cualquier cosa mala que hayan dicho sobre ti", manifestó y ante todo pidió a sus amigos y familiares que no estuviesen tristes.

La actriz también se mostró especialmente preocupada por su madre, Rosa Doherty, y quiso que estuviera todo organizado, incluso llegó a vender parte de sus pertenencias. "Mi prioridad en este momento es mi mamá, sé que será difícil para ella si muero antes que ella", destacó. "Ya que va a ser muy difícil para ella, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar. No quiero que tenga cuatro trasteros llenos de muebles", precisó. Por ello decidió prescindir de ciertas cosas. Sabía que no iba a ser fácil para sus seres queridos, pero con ello buscó al menos estar en paz consigo misma.

La actriz viajó a su casa en Tennessee para empaquetar sus pertenencias después de tener que decir adiós a la idea de vivir en la propiedad y criar caballos. "Sientes como si estuvieras renunciando a algo que era muy especial e importante para ti. Pero sabes qué es lo correcto y que te dará una sensación de paz y calma porque estás ayudando a las personas que dejas atrás a tener una transición más limpia y sencilla". La actriz recordó uno de los viajes que hizo con su madre a Italia hace años, concretamente compartió una foto con ella junto a la Fontana de Trevi en Roma. "Ella tenía lágrimas en su rostro porque nunca pensó que vería eso". De todo ello sacó una lección de vida y aprendió que los recuerdos vívidos "son las cosas que más importan, no tus posesiones ni lo que tienes".

© theshando

El mundo de la interpretación llora la muerte de Shannen Doherty y han sido muchos los mensajes de condolencias. Los actores de Sensación de vivir han lamentado profundamente su partida. Jason Priestley, que en la serie daba vida a Brandon Walsh, hermano de Brenda, el personaje que interpretaba Shanen, dio el pésame a la familia. "Estoy conmocionado y muy triste tras enterarme del fallecimiento de mi amiga Shannen. Ella era una fuerza de la naturaleza y la extrañaré. Envío solo amor y luz a su familia en este momento oscuro". Gabrielle Carteris, quien interpretaba a Andrea Zuckerman en la serie, señaló: "Tan joven... tan triste. Que descanses en paz, Shannen. Sé que Luke [Perry ] está ahí con los brazos abiertos para amarte", recordó sobre el temprano fallecimiento del también actor que daba vida a Dylan en la ficción . Brian Austin Green agradeció a Shannen por todo lo que juntos compartieron a lo largo de sus vidas. “Shan. Mi hermana... Me amaste a pesar de todo. Fuiste una gran parte de mi comprensión del amor. Te echaré de menos más de lo que sé procesar en este momento. Gracias por el regalo que me diste", concluyó.

© Getty Images

En los últimos años supimos la complicada relación que mantuvieron Shannen Doherty y Alyssa Milano. Aún así Milano quiso pronunciarse ante la triste noticia de su fallecimiento. "No es un secreto que Shannen y yo teníamos una relación complicada, pero en el fondo era alguien a quien respetaba profundamente y por quien sentía admiración. Era una actriz con talento, querida por muchos, y el mundo es peor sin ella. Mis condolencias a todas las personas que la querían", señaló la intérprete a quien acusaron de ser la culpable de la marcha de Shannen Doherty de Embrujadas