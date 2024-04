La gran preocupación de Shannen Doherty es dejarlo todo organizado por si fallece

Shannen Doherty, en plena lucha contra el cáncer de mama en estadio 4 que padece, ha revelado que desde hace tiempo se está preparando para su propia muerte y confiesa que ahora su único objetivo es facilitarle las cosas a su madre. Si a principios de año dejó dicho cómo quería que fuese su funeral , esta vez la estrella de Sensación de vivir ha contado en su podcast Let's Be Clear todas las cosas que quiere dejar preparadas en vida para facilitar las gestiones a sus seres queridos.

La actriz, de 52 años, ha señalado que está vendiendo y regalando sus pertenencias en un esfuerzo por facilitarle las cosas a su madre Rosa Doherty. "Mi prioridad en este momento es mi mamá, sé que será difícil para ella si muero antes que ella", destacó la que fuera actriz de Embrujadas. "Ya que va a ser muy difícil para ella, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar. No quiero que tenga cuatro trasteros llenos de muebles", precisó.

Por ello ha decidido prescindir de ciertas cosas. Sabe que, pese a todo, no será fácil para sus seres queridos, pero con ello busca al menos estar en paz consigo misma. La actriz viajó a su casa en Tennessee para empaquetar sus pertenencias después de tener que decir adiós a la idea de vivir en la propiedad y criar caballos. "Sientes como si estuvieras renunciando a algo que era muy especial e importante para ti. Pero sabes qué es lo correcto y que te dará una sensación de paz y calma porque estás ayudando a las personas que dejas atrás a tener una transición más limpia y sencilla".

Doherty, que dio vida a Brenda Walsh en la serie de los años 90, ha confesado su gusto por la compra de antigüedades, lo que le ha llevado a tener una inmensa colección de muebles, que muchos de ellos han tenido que estar en un almacén. "No lo disfruto y los demás no lo disfrutan, y ¿realmente necesito algo de eso? ¿Necesito tener tres mesas de comedor?", dijo sobre los artículos. "La respuesta es no, ninguno de nosotros realmente necesita todas las cosas que tenemos".

Por tanto ha decidido vender algunos artículos para recaudar un dinero extra para viajar con su madre. "No necesito esto, realmente no me trae ninguna gran alegría, pero lo que sí me trae una gran alegría es llevar a mi mamá a los lugares a los que siempre quiso ir". "Puedo construir recuerdos diferentes, puedo construir recuerdos con las personas que amo", añadió. Del mismo modo reveló que las vacaciones que planea, financiadas con la venta de sus pertenencias, no reducirán el dinero que pretende dejarles a sus seres queridos. La actriz recordó uno de los viajes que hizo con su madre a Italia hace años, concretamente compartió una foto con ella junto a la Fontana de Trevi en Roma. "Ella tenía lágrimas en su rostro porque nunca pensó que vería eso". De todo ello ha sacado una lección de vida y ha aprendido que los recuerdos vívidos "son las cosas que más importan, no tus posesiones ni lo que tienes".

Shannen Doherty fue diagnosticada de un cáncer de mama en 2015, motivo por el cual tuvo que dejar de trabajar para centrarse en su salud. Después de un periodo en el que la enfermedad se encontraba controlada, en febrero de 2020 señaló que la enfermedad regresó en su etapa más avanzada, estadio cuatro, y poco después señaló que sufría metastasis. Desde entonces se ha refugiado en su familia y sus amigos, pero lo que no esperaba durante este duro proceso era enterarse de la infidelidad de su marido, el fotógrafo Kurt Iswarienko, con el que llevaba once años de matrimonio. Shannen contó que su marido "había mantenido una aventura durante dos años", lo que fue el inesperado final de su tercer matrimonio.

