Shannen Doherty revela que su cáncer se ha extendido a los huesos: 'No me quiero morir' La inolvidable actriz de 'Sensación de Vivir' lleva ocho años luchando contra esta enfermedad

La actriz Shannen Doherty, mejor conocida por su papel de Brenda en la popular serie de los 90 Sensación de Vivir, ha vuelto a dar una lección de lo importante que es no rendirse nunca por difícil que sea el reto. Curtida en mil batallas, la intérprete, de 52 años, ha revelado que el cáncer de mama en estadio 4 que padece avanza más rápido de lo esperado y que ya se ha extendido a los huesos.

Shannen, que lleva ocho largos años luchando contra esta enfermedad, ha concedido una entrevista a la revista People en la que ha dejado claro que no tiene planeado rendirse y que se mantiene optimista ante la adversidad. "No me quiero morir" afirma sincera la actriz más decidida que nunca a seguir adelante.

"No he terminado con la vida. No he terminado con el amor. No he terminado con la creación. Todavía no he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor", dice la actriz de Embrujadas esbozando una sonrisa. "Simplemente no he terminado".

Convertida en todo un ejemplo de fortaleza, Shannen ha señalado que espera servir de inspiración para otras personas que se encuentren en su misma situación pues ella mejor que nadie sabe que no es un camino fácil. "Cuando te preguntas: '¿Por qué yo? ¿Por qué tengo cáncer'; y después: '¿Por qué ha vuelto mi cáncer? ¿Por qué estoy en fase cuatro?'... Eso te hace mirar por un propósito mayor en la vida", explica la actriz.

La actriz, que hace tan solo unos meses señalaba que tenía metástasis en el cerebro y que por ello tuvieron que extirparle un tumor, aún no da crédito que estando en el siglo XXI aún no se haya encontrado una cura para el cáncer por ello se dedica a recaudar fondos para que haya más recursos para la investigación y poder ayudar a millones de personas en todo el mundo. "Para mí es una locura que todavía no tengamos una cura", afirma.

En este momento, Doherty está dispuesta a participar en los ensayos clínicos que sean necesarios para desarrollar nuevos tratamientos. Pero lo que más le impulsa a seguir adelante es su deseo de demostrar que puede trabajar a pesar de su diagnóstico y es ese profundo sentido de la disciplina lo que la ayuda a seguir adelante.

"La gente asume que esto implica no poder andar, no poder comer, no poder trabajar... Te jubilan muy rápido: ‘Estás acabado, estás retirado’, y no, no lo estamos", asegura. "Somos vibrantes y tenemos una perspectiva muy diferente de la vida. Somos personas que queremos trabajar, abrazar la vida y seguir avanzando" añade la actriz quien ha ido adaptándose a vivir con esta enfermedad.

Y es que lejos de tirar la toalla o venirse abajo, Shannen da gracias por poder pasar un día más con su familia, con sus amigos y con su pastor alemán Bowie. "Mi mayor recuerdo aún está por llegar", afirma la inolvidable Brenda. "Rezo. Me despierto y me acuesto dando gracias a Dios, orando por las cosas que me importan sin pedir demasiado. Me conecta con un poder superior y una espiritualidad. Mi fe es mi mantra".

Dispuesta a aprovechar todo el tiempo que le quede por delante, Shannen que tiene pendiente el estreno este 6 de diciembre de su podcast, Let's Be Clear With Shannen Doherty, en el que hablará de su salud, así como de su carrera en Hollywood ha señalado que aún está abierta al amor, aunque no estaba segura de si quiere una relación segura con alguien que ya conozca desde hace tiempo o si está buscando algo nuevo y emocionante.

"No creo que vaya a estar soltera para siempre. Realmente tengo que amarme a mí misma y asimilar mi pasado antes de seguir adelante, y ahora estoy bastante segura de que conoceré a alguien, espero que pronto", afirma Shannen quien se separada de su marido Kurt Iswarienko este pasado mes de enero alegando "diferencias irreconciliables". La pareja llevaba casada desde 2011.