Shannen Doherty pide el divorcio a su esposo: 'Sintió que no le quedaba otra opción' La actriz, de 52 años, ha iniciado los trámites legales para poner fin a su matrimonio con el fotógrafo Kurt Iswarienko después de once años casados

Shannen Doherty ha pedido el divorcio de su marido, el fotógrafo Kurt Iswarienko, después de once años de matrimonio. "El divorcio es lo último que quería Shannen. Desafortunadamente, sintió que no le quedaba otra opción", ha señalado la representante de la actriz Leslie Sloane a la revista People.

Según ha adelantado el portal de noticias TMZ la pareja lleva separada desde el mes de enero y no está siendo una separación amistosa. Doherty inició el proceso judicial para disolver su unión con el fotógrafo. Presentó los papeles del divorcio el pasado viernes en Los Ángeles que indican que los dos llevarían vidas separadas desde enero, después de once años de casados -su boda se celebró en octubre de 2011- y no han tenido hijos durante su unión. La pareja no firmó un acuerdo prenupcial y ella habría solicitado una manutención conyugal, pero que no se le otorgue a Kurt Iswarienko.

El mensaje que podría cobrar significado

Horas antes de que saliera publicada la noticia de su divorcio la protagonista de Sensación de vivir (Beverly Hills 90210) compartía un enigmático mensaje con sus seguidores. "Las únicas personas que merecen estar en tu vida son aquellas que te tratan con amor, amabilidad y total respeto", señala en su post.

-Shannen Doherty confiesa en un emotivo mensaje sentirse devastada tras la muerte de Luke Perry

Se trata del tercer matrimonio para Shannen después de haber estado casada anteriormente con Ashley Hamilton de 1993 a 1994, y Ricky Samon, de 2002 a 2003. Parecía que a la tercera iba a ser la vencida. "El matrimonio para mí es un compromiso tan gigantesco que ya no es algo que tome a la ligera. He aprendido mi lección", señaló entonces ilusionada. Pero lamentablemente no ha podido cumplir su deseo.

El divorcio se lo hace todavía más difícil a la popular Brenda de Sensación de vivir, que lleva cuatro años luchando contra un cáncer de mama. La estrella recibió el diagnóstico en 2015 y después de dos años en remisión volvió a recaer en la enfermedad y anunció que el cáncer había vuelto y se encontraba en un estadio IV, bastante avanzado. Pese a que el pronóstico en principio no era esperanzador, Shannen siempre ha querido afrontarlo de un modo positivo.

"Siento que tengo una responsabilidad en mi vida más pública, al margen de mi vida como actriz... hablar sobre el cáncer y tal vez educar más a la gente y hacerles saber que las personas con etapa 4 están muy vivas y muy activas", señaló en la presentación de su película Los deseos de toda una vida en octubre de 2021. "Mi esposo dice que nunca sabrías que tengo cáncer", añadió Doherty. "Realmente nunca me quejo, no hablo de eso. Es parte de la vida en este momento", dijo tratando de hacer la vida un poco más fácil a los que le rodean. Shannen Doherty siempre ha hablado con naturalidad de su enfermedad con la intención de reconfortar a cualquier persona que pueda estar pasando por la misma situación.