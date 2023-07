Shannen Doherty celebra el 50º cumpleaños del actor Brian Austin Green, su gran apoyo en su año más difícil

Los fans nostálgicos de la icónica serie Sensación de vivir están eufóricos con el reencuentro que han protagonizado Shannen Doherty y Brian Austin Green con motivo del 50º cumpleaños del californiano. La actriz que diera vida a la inolvidable Brenda Walsh en la ficción ha participado en una fiesta sorpresa en homenaje al intérprete, una cita veraniega que ha reunido a su círculo cercano de amistades, entre quienes también se encontraba Ian Ziering, otro mítico rostro de la cinta. Radiantes y muy sonrientes, se han fotografiado para rememorar este encantador momento, que llega tras una temporada muy dura para la productora y directora de Tennessee.

Brian Austin Green, padre por quinta vez. ¿Quién es quien en su ampliada y gran familia?

Tres años después del punto y final definitivo de Sensación de vivir, el rompedor drama adolescente que se emitió en Fox desde finales de 1990 hasta mayo de 2020 y tuvo diez temporadas, varias de sus principales estrellas han demostrado el estrecho vínculo que les une. Pese a que la serie se prolongó durante tantos años, Shannen se marchó en 1994 a causa de supuestas contrariedades en el set de rodaje, por lo que coincidió con Brian durante 4 años. Ahora, casi tres décadas después la actriz, de 52 años, y el encargado de encarnar a David Silver siguen tan unidos como entonces y prueba de ello es la presencia de ella en este evento tan especial para su protagonista, una fiesta patrocinada por el tequila Casamigos, compañía fundada por George Clooney, Rande Gerber y Mike Meldman.

Sol, altas temperaturas, refrescantes chapuzones, brindis y hasta dos originales tartas personalizadas. Todo estuvo medido al milímetro, algo que Brian ha agradecido abiertamente a través de su perfil social: "Carrusel de mi fiesta sorpresa de cumpleaños. Gracias a todos los que me desearon lo mejor y gracias a todos los que estuvistéis aquí. Es genial entrar en mis 50 con la vida que tengo. Para vuestra información, el tocadiscos y la pila de discos son pasteles", ha escrito.

El emotivo recuerdo de Jason Priestley y Shannen Doherty a Luke Perry el día que habría cumplido 55 años

La relación que mantienen Shannen y el ex de Megan Fox es magnífica, una amistad a la que también se suma Ian Ziering, de 59 años, que en la ficción tenía el papel de Steve Sanders. Ambos han arropado al cumpleañero y le han dedicado cariñosas felicitaciones. Mientras que la actriz ha escrito un "Feliz cumpleaños, B" junto a un significativo "Te amo", su excompañero, de 59 años, ha publicado el emotivo vídeo en el que se ve cómo es sorprendido a su llegada. "¡Feliz cumpleaños, Bri! ¡Muy feliz de celebrar contigo y con tu familia! Eres muy amado, hermano. ¡Que este sea tu mejor año hasta ahora!", ha agregado.

Esta celebración llega tras unos meses especialmente difíciles para Shannen, que afronta un momento de salud muy delicado. Ella misma, que ya reveló en febrero de 2020 que había recaído del cáncer de mama que se le diagnosticó en 2015 y remitió dos años más tarde, anunciaba este mes de junio que padece metástasis en el cerebro. Precisamente Brian ha sido un apoyo fundamental para ella en este proceso, tal y como ella reconoció: "Tuve momentos de gran ansiedad en los que pensé 'realmente no puedo hacer esto', y Brian era la única persona de ese grupo que lo sabía, que se lo conté bastante rápido", puntualizó. A este doloroso revés se suma el reciente anuncio de ruptura con su marido, el fotógrafo Kurt Iswarienko, con quien ha iniciado los trámites de divorcio tras once años de matrimonio, una separación que, según ha adelantado el portal de noticias TMZ, no está siendo amistosa.

Shannen Doherty pide el divorcio a su esposo: 'Sintió que no le quedaba otra opción'