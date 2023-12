La confesión de Holly Marie Combs sobre el despido de Shannen Doherty en 'Embrujadas' que cambia todo lo que sabíamos

Loading the player...

Embrujadas fue una de las series más populares de finales de los noventa y principios del siglo XXI. Tanto que, casi veinte años después del final de esta producción, se sigue hablando sobre Embrujadas... y sobre sus polémicas. Bien conocidas son las tensiones que han existido entre Alyssa Milano, quien daba a vida a Phoebe, y Shannen Doherty (Prue), pero también entre Alyssa y Rose McGowan, Paige en la ficción. En este aspecto, Holly Marie Combs (Piper en la serie) siempre se ha mantenido neutral y al margen. Pero ahora ha sorprendido con una impactante confesión sobre el despido de Shannen. Ha ocurrido precisamente en el podcast de esta última, Let's be clear with Shannen Doherty. Las palabras de Holly suponen un gran giro con respecto a lo que muchos creían saber hasta ahora, pues, si bien se había asumido que el carácter de Shannen fue la causa de su abandono de la serie, ahora su excompañera ha señalado a otra culpable. Dale al play y no te lo pierdas.

-Alyssa Milano asume su culpa en el enfrentamiento con Shannen Doherty en 'Embrujadas'

-Las actrices de 'Embrujadas', Alyssa Milano y Rose McGowan, se declaran la guerra