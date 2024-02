Shannen Doherty y otras dos actrices de 'Embrujadas' estallan contra Alyssa Milano

La polémica por el despido de Shannen Doherty de la serie Embrujadas se aviva 25 años después. La protagonista de Sensación de vivir formaba junto a Alyssa Milano y Holly Marie Combs el trío de estrellas de una de las series más populares de los 90 y principios del 2000, hasta que tuvo que abandonar forzosamente la ficción y fue sustituida por Rose McGowan. Con el tiempo se dijo que Milano había sido la causante del despido de Doherty por su mala relación en el set de rodaje. Después de años de disputas, ambas protagonistas llegaron a un entendimiento en 2017 e incluso hubo una reconciliación y retomaron el contacto, sobre todo a raíz del cáncer que le diagnosticaron a Doherty. Entonces Alyssa admitió que no debían de haber sido tan competitivas entre ellas y haber seguido los valores de 'hermandad' que mostraba la serie.

-Shannen Doherty comparte una buena noticia en medio su batalla contra el cáncer

No obstante, las rencillas años después han continuado, sobre todo a raíz de la última declaración de Holly Marie Combs en el podcast de Let's be clear with Shannen Doherty. Combs contó que un productor le había dicho que Milano llegó a amenazar con demandarlos por un ambiente laboral hostil si no despedían a la actriz que interpretaba a Prue. Ante esta acusación, Alyssa Mylano se defendió en la MegaCon celebrada en Orlando el pasado 2 de febrero. "No conozco otra serie que haya tenido el éxito que tuvo Embrujadas y de la que el reparto todavía hable mal de la experiencia de rodaje un cuarto de siglo después", señalaba Milano después de que le preguntasen por el trágico desenlace de Doherty en la ficción. "Esto fue hace tanto tiempo que cualquier intento de reinterpretar estas historias por parte de alguien es simplemente revisionismo histórico", reveló.

-La última polémica de Alyssa Milano: pide dinero para el equipo de béisbol de su hijo y sus fans enfurecen

La actriz quiso añadir que todo estaba documentado y que hubo un mediador profesional y éste recomendó, después de recopilar testimonios del elenco y del equipo, qué cambios se deberían hacer si el programa iba a continuar. "El estudio, Aaron Spelling y la cadena tomaron la decisión de proteger el éxito internacional que fue Embrujadas. Yo no tenía poder para hacer que despidieran a nadie. Cuando Shannen se fue, tuvimos cinco temporadas más de éxito y estaré eternamente agradecida por ello", añadió. "Como siempre, les deseo a Holly, Shannen y Rose paz y luz en sus viajes personales y profesionales. Todos tenemos demonios más grandes con los que luchar", concluyó en un intento de dar por zanjado el asunto.

Sin embargo, también tuvo su réplica. En la misma convención en la que Alyssa Milano había hecho estas declaraciones aparecieron las otras tres estrellas unidas- Rose McGowan, Shanne Doherty y Holly Marie Combs- para lanzar su propio alegato. Shannen Doherty se reafirmó sobre todo lo dicho en su podcast e incluso reveló que eliminaron ciertas partes que podrían haber causado más daño. "Simplemente contamos la verdad porque la verdad importa. En este punto de mi vida, con mi diagnóstico, luchando contra una terrorífica enfermedad cada día de mi vida, es increíblemente importante para mí que la verdad sea contada para que se oponga a la narrativa que otros han publicado contra mí. Lo contamos juntas. Contamos nuestra verdad y la mantenemos. No hay un revisionismo de la historia en la verdad que sé que contamos".

"Recuerdo los hechos como si todavía estuviera viviendo en ellos", subrayó la actriz. "Lo que diré es que lo que alguien podría llamar drama es un trauma real para mí que he vivido durante muchísimo tiempo. Solo pasar por mi batalla contra el cáncer hizo que decidiera abordar este trauma y abrirme y ser honesta con ello. Así es como podía recuperarme de un trabajo que me fue arrebatado porque alguien quería ser la número uno en la lista de llamadas. Esa es la verdad", señalaba en su escrito que leyó a través del móvil.

Doherty era miembro del reparto original de Embrujadas junto a Milano y Combs, pero su personaje murió al final de la tercera temporada y fue reemplazado por el personaje de Paige, al que interpretaba Rose McGowan. Esta última también quiso hablar para mostrar su apoyo a Doherty. "Solo diré una última cosa: te hemos protegido durante mucho tiempo. Te hemos protegido tanto como hemos podido. Nosotras dos, todas nosotras. Hay una gran, gran cómica llamada Katt Williams que tiene un maravilloso dicho: 'Los ganadores no dejan a los perdedores reescribir la historia'", sentenció Rose McGowan.

-La ovación que ha hecho llorar a Shannen Doherty en el reencuentro con sus compañeros de 'Sensación de vivir'