El cambio de Alyssa Milano: de actriz de 'Embrujadas' a orgullosa madre de familia

El rostro de Alyssa Milano ha sido una constante en películas y series durante los últimos treinta años. Una impresionante carrera que la ha convertido en una de las intérpretes míticas del mundo del cine, sobre todo en la pequeña pantalla pues muchos de sus títulos se han estrenado ahí. Fue en los años 2000 cuando la actriz, de 50 años, se unió a Embrujadas, serie que durante ocho temporadas encantó con el universo mágico de las hermanas Halliwell. Las tres brujas interpretadas por la propia Milano junto a Holly Marie Combs y Shannen Doherty, que fue sustituida por Rose McGowan a partir de la tercera temporada, lograron un gran éxito de audiencia, aunque la relación entre las actrices no fue del todo cordial como se supo después (el enfrentamiento entre McGowan, Doherty y Milano transcendió más allá de los rodajes).

Milano, que no ha dejado de trabajar en el cine, se ha convertido además en una orgullosa madre de familia. Está casada con Dave Bugliari, el agente de actores y amigo de Bradley Cooper, desde el verano de 2009 (están a punto de celebrar sus 15 años juntos). La pareja tiene dos niños, Milo Thomas, de once años, y Elizabeth Dylan, de ocho, que ha heredado los enormes y expresivos ojazos de su madre. Los cuatro asistieron a la graduación de Milo, que finaliza una de las etapas de su formación escolar. Orgullosa, la intérprete no dejó pasar la oportunidad de dedicarle unas palabras llenas de cariño.

“Hoy es un día de celebración para mi hijo. Se graduó en la escuela primaria. Estoy emocionada. La paternidad es todo un reto. Los amas tanto, los guías, los alimentas, los animas… y toda esa emoción, que te arde dentro, es para dejarlos volar finalmente. Los mantenemos tan cerca para dejarles ir. Es duro” comenta. “Ser padre es duro. Quererles tanto es aterrador. No hay que desee más que su salud y su felicidad. Gracias a la familia y los amigos por haber venido a apoyar a Milo. No podría haberle criado sin vosotros. Os quiero mucho. Felicidades Milo, eres un jovencito maravilloso y te quiero” concluyó. Amigos y compañeros como Tori Spelling también felicitaron a la familia.

Los últimos años no han sido fáciles para la familia pues la actriz contrajo el coronavirus en 2020 y se vio obligada a utilizar un respirador. “Nunca había estado tan enferma. Todo me dolía. Perdí el olfato. Sentí como si un elefante estuviera sentado en mi pecho. No podía respirar. No podía retener la comida en mí. Perdí más de cuatro kilos en ese tiempo. Estaba confusa, con fiebre leve y dolores de cabeza horrible”. Unos meses después explicó que tras recuperarse sufrió secuelas como una severa pérdida de cabello. La intérprete compartió su difícil experiencia para concienciar a la sociedad sobre importancia de obedecer las recomendaciones sanitarias.