La última polémica de Alyssa Milano: pide dinero para el equipo de béisbol de su hijo y sus fans enfurecen

Alyssa Milano se ha visto envuelta en otra polémica. Después de que fuera acusada de ser la culpable de la marcha de Shannen Doherty de la serie Embrujadas, la actriz vuelve a estar en el ojo del huracán por pedir donaciones para el equipo de béisbol de su hijo. La intérprete, casada con David Buglari, madre de dos hijos y con un nivel económico que muchos desearían alcanzar, pidió ayuda a sus seguidores para participar en una campaña de recaudación de fondos para ayudar al equipo de béisbol de su hijo. El objetivo era recaudar 10.000 dólares para realizar un viaje y han sido muchos los usuarios que han criticado a Milano por esta acción dado su estatus socioeconómico.

"El equipo de béisbol de mi hijo está recaudando dinero para su viaje a Cooperstown. Cualquier cantidad sería muy apreciada. Podéis leer más sobre el equipo y hacer una donación aquí", era el mensaje que compartía en sus redes entre sus más de tres millones de seguidores. La respuesta de sus fans no se hizo esperar, ya que muchos de ellos no lograban comprender cómo una actriz de Hollywood, cuyo patrimonio neto se estima en casi cuatro millones de euros, estaba pidiendo dinero para ayudar a su hijo y sus compañeros. "¿Por qué Alyssa Milano no paga ella misma el viaje de todo el equipo?", "¿Por qué le pide dinero a gente que apenas puede comprar comida?", “¿La gente rica realmente pierde completamente el contacto con la realidad?", son algunos de los comentarios negativos que ha recibido.

Ante este aluvión de críticas, Milano ha tratado de justificar sus acciones. "Estoy recibiendo mensajes sobre si yo he contribuido económicamente al equipo de béisbol de mi hijo. He pagado uniformes para todo el equipo y los entrenadores, he organizado fiestas de cumpleaños y he patrocinado a todo niño que no puede pagar las cuotas mensuales", señaló, en un intento por calmar los ánimos: "Los niños también recaudan fondos ellos mismos: lavando coches, noches de cine y muchas otras cosas divertidas. ¡Gracias a todos los que habéis contribuido en la recaudación de fondos! Habéis facilitado las cosas a estos niños y sus familias", añadió para dar por zanjada dicha polémica y tras haber logrado su objetivo de recaudación.

Milano reside junto a su marido, el agente de actores David Buglari, y sus dos hijos, Milo, de 12 años, y Elizabella, de 9, en una lujosa propiedad de cinco habitaciones en Bell Canyon, en California. Durante el tiempo que duró la serie Embrujadas, Alyssa Milano llegó a ganar alrededor de 2 millones de euros por temporada en una serie que se emitió desde 1998 hasta el año 2006. Recordemos que ella fue una de las precursoras del movimiento #Me Too.

