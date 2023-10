Shannen Doherty se refugia en sus mejores amigas tras revelar que el cáncer ha llegado a su cerebro

Shannen Doherty se refugia en sus amigas, mientras hace frente a sus graves problemas de salud. La actriz anunciaba el pasado mes de junio que le habían diagnosticado un nuevo cáncer, concretamente con metástasis cerebral. Otro duro golpe en su vida, que se suma a los ocho años que lleva con diversos tratamientos. A pesar de las dificultades, Doherty ha mostrado el consuelo que encuentra en sus amigas con una emotiva imagen.

“Muy necesaria una noche de chicas”, han sido las palabras con las que Shannen Doherty ha acompañado la fotografía, en la que se le ve muy bien acompañada de sus dos amigas, Julie y Kristys. La intérprete posaba con una gorra negra abrazada a ellas en un restaurante, con las que estaba disfrutando de una magnífica velada. Fue hace cinco meses, cuando a través de su perfil público, la estadounidense confesaba a sus seguidores que desde enero se estaba sometiendo a un tratamiento muy agresivo para combatir este nuevo cáncer con metástasis, que le habían diagnosticado y que la tenía muy aterrada: “Tenía un tumor en mi cabeza que querían eliminar y también biopsia. Claramente, estoy tratando de ser valiente pero estoy petrificada. El miedo era abrumador para mí”, confesaba Shannen el pasado 14 de junio, publicando un vídeo en el que se le veía ingresada en un hospital.

“Hoy ha sido un día duro. Razones obvias y razones no tan obvias. Pero todos los días me levanto y espero hacerlo mejor. Que la gente lo hace mejor. Que lo que es obvio no es tan complicado. Mientras me envío amor y paz, también envío amor a cada uno de ustedes. Incluso aquellos que me han amenazado en la última semana. Que Dios esté en vuestros corazones”, publicaba Shannen Doherty los días previos a la cena con sus amigas, haciendo ver a sus seguidores que no está siendo la mejor etapa de su vida. La actriz ha comentado que en estos momentos una de sus mayores responsabilidades es concienciar a la sociedad de la importancia de hacerse pruebas, para que puedan diagnosticarse cualquier enfermedad a tiempo.

El inicio de su enfermedad

En 2015, Shannen Doherty fue diagnosticada de un cáncer de mama, motivo por el cual decidió alejarse de los rodajes y centrarse en su salud. Tras un periodo en el que la enfermedad se encontraba controlada, esta regresó en 2020 en una etapa más avanzada. Después de varios años de diferentes tratamientos, este 2023, la estadounidense ha sufrido otro duro golpe que no favorece su proceso de mejora: el cáncer con metástasis. Shannen se ha refugiado durante todo este tiempo en su familia y sus amigos, muestra de ello son las incontables publicaciones que ha compartido en su cuenta. Cabe recordar, que la intérprete de Embrujadas inició en abril de este año, el proceso de divorcio con el que fue su marido, el fotógrafo Kurt Iswarienko, con el que llevaba once años de matrimonio. Una separación que era lo último que ella quería en este momento tan complicado de su vida, pero que tuvo que aceptar.