¿Hubo infidelidad? Shannen Doherty y su expareja, dos versiones opuestas de su ruptura

Menos de una semana ha pasado desde que Shannen Doherty hablara por primera vez de los motivos de su ruptura con el que era su marido, el fotógrafo Kurt Iswarienko, con quien compartió once años de matrimonio y catorce de relación. En cuestión de días, sus mediáticas declaraciones, que llegaban ocho meses después desde que la expareja decidiera emprender caminos por separado y realizó durante la primera entrega de su nuevo podcast Let's Be Clear, dieron la vuelta al mundo y han precipitado la reacción de la otra parte. "Me sentí muy traicionada", expresó la estrella de Embrujadas, que reveló que el que creía que era el hombre de su vida "había mantenido una aventura durante dos años", una dolorosa noticia de la que se enteró justo antes de ser operada de un tumor cerebral. Ahora ha sido el círculo cercano de Kurt el que ha ofrecido su versión, que nada tiene que ver con la de la reputada actriz.

El entorno de Kurt asegura que hacían vidas separadas desde hacía dos años

La separación de Shannen y Kurt ha despertado, principalmente, una incógnita: si hubo o no hubo deslealtad por parte de él. Mientras la inolvidable Brenda de Sensación de Vivir tomó la decisión de divorciarse porque "no le quedaba otra opción", pues su expareja le había sido infiel, el entorno de él ha negado al portal de noticias TMZ que existiera, pues, según dicen, ambos llevaban vidas independientes desde hacía dos años. Además, subrayan que el fotógrafo se sinceró con ella sobre el romance que había iniciado con esta tercera persona y que nunca ocultó esta información. Pero las fuentes no se quedan ahí y van más allá puntualizando que el matrimonio residía en viviendas diferentes cuando diagnosticaron a la estrella del séptimo arte: él en Texas y ella en California, algo que no fue un impedimento para que Kurt la acompañara en sus pruebas y visitas médicas. Finalmente, en la cirugía en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles él no estuvo porque así lo decidió ella al sentirse completamente defraudada.

Ante esta nueva y contradictoria versión de los hechos, Shannen ha mostrado su total indignación, tildando de "mentira absoluta" lo que cuenta el círculo de su ex a través de su perfil social, donde acumula más de dos millones de admiradores. A través de la plataforma ha emitido un contundente comunicado junto al que ha agregado una imagen del logotipo del sitio web estadounidense: "Seamos claros. La verdad sí importa. Acabo de recibir una llamada telefónica inquietante diciendo que TMZ iba a publicar una historia sobre mí. La historia supuestamente viene de los amigos de mi marido, que pronto será ex, que me dijo hace dos años que me estaba engañando y hemos tenido un matrimonio abierto", ha comenzado contextualizando antes de pasar a desmentir firmemente dicha información. "Abordaré el matrimonio y el asunto más adelante en Let's Be Clear, pero, mientras tanto, TMZ, por favor, haced más la debida diligencia", ha agregado, al tiempo que ha señalado que considera que los amigos de su esposo están aludiendo la verdad "con mentiras que no llevan a ninguna parte".

Shannen, arropada por su red de apoyo

Shannen, que ha recibido miles de muestras de apoyo y cariño por parte de sus fans, se mantiene firme en lo que respecta al que ha sido uno de los grandes varapalos personales de su vida, que llegó en un momento especialmente delicado para ella. Afortunadamente, cuenta con el sostén de su madre, su inseparable hermano y sus amigos íntimos, que, tal y como hicieron en la intervención, no sueltan su mano.

