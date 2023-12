Shannen Doherty se enteró de la infidelidad de su marido horas antes de ser operada de un tumor cerebral

La vida de Shannen Doherty ha cambiado mucho en los últimos meses, no solo por el avance de su enfermedad, sino también por la deslealtad del que era su marido y las complicadas circunstancias en las que se enteró. En abril, la actriz se separó del fotógrafo Kurt Iswarienko después de once años de matrimonio y asegurando que "el divorcio es lo último, pero no le quedaba otra opción". Ahora que han pasado ocho meses ha hablado por primera vez de las razones de la ruptura, que tuvo lugar minutos antes de entrar a quirófano para ser operada de un tumor cerebral.

La inolvidable Brenda de Sensación de Vivir ha lanzado el podcast Let's Be Clear with Shannen Dohert, en el que ha explicado que fue operada en enero, inmediatamente después de saber que su marido "había mantenido una aventura durante dos años". Recuerda que Iswarienko quería acompañarla al Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, pero ella no se sentía capaz de ingresar teniéndolo al lado porque "me sentí muy traicionada".

En esa complicada jornada estuvo muy bien rodeada. Su madre, su hermano y sus amigos íntimos no soltaron su mano, pero la protagonista de Embrujadas no podía evitar la tristeza por el duro varapalo personal que acababa de recibir en un momento tan delicado. "Al final del día me sentí tan poco querida por alguien con quien estuve 14 años, por alguien a quien amaba con todo mi corazón...", continuó Doherty. Los trámites de divorcio no comenzaron de inmediato, fue una decisión "muy difícil" para Doherty, quien estaba "muy confundida y tomaba esteroides y muchas cosas de la cirugía cerebral porque no querían que mi cerebro se hinchara".

Mientras se recuperaba de la operación y se sometía a tratamiento, se "obsesionó" en conocer toda la verdad de la infidelidad de su tercer esposo (se casaron en 2011). "Si compartes 14 años juntos y fuiste infiel, ¿no se merece esa persona la verdad absoluta, independientemente de lo mucho que le duela?", se ha preguntado. Además, habló con la mujer con la que Iswarienko la engañó durante dos años. Llegados a este punto, la actriz ha hecho un ejercicio de introspección y cuenta que asume la responsabilidad de algunos problemas que tuvo su matrimonio: "Asumo la responsabilidad no sólo por cómo era yo sino por cómo el cáncer afectó mi matrimonio y cómo le afectó a él la segunda vez".

Al margen del inesperado final de su tercer matrimonio, Shannon cuenta que sigue creyendo en el amor y tiene la certeza de que volverá a tener pareja. "No creo que vaya a estar soltera para siempre. Tengo que amarme a mí mismo y tener en cuenta el pasado antes de poder seguir adelante. Estoy bastante segura de que conoceré a alguien, espero que pronto", relataba. Por el momento se centra en su salud y en las complicaciones que están surgiendo. En 2015 fue diagnosticada de cáncer de mama por primera vez y hace solo unos días reveló que tiene metástasis en los huesos.

