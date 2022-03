Machine Gun Kelly, prometido de Megan Fox, sorprende posando con su hija de 13 años en la alfombra roja de los AMAs

¿Dónde estaba Megan Fox? ¿Qué le había pasado a la actriz? Esta es la pregunta que muchos se hicieron cuando vieron aparecer al rapero Machine Gun Kelly en los American Music Awards 2021 con una misteriosa acompañante, que nada tenía que ver con la protagonista de Transformers. El cantante, de 31 años, cuyo nombre real es Colson Baker, sorprendió a todos apareciendo del brazo de su hija Casie, de 13 años, resultado de la relación adolescente que el artista mantuvo con su ex Emma Cannon y cuya existencia era totalmente desconocida por muchos.

Machine Gun Kelly, quien se convirtió en padre con tan solo 18 años, demostró una gran complicidad con su hija, quien eligió para su debut en la alfombra roja un vestido negro cut out de Valentino a conjunto con su padre, quien también se decantó por el negro, aunque él luciendo una llamativa camisa de manga larga adornada con borlas, aros, perlas y bordados plateados verticales, que combinó con un collar de pinchos.

El cantante, que vivió una de sus noches más emocionantes y especiales al lado de su hija, fue galardonado con el premio a Mejor artista rock. Antes de subir al escenario a recoger la estatuilla, el cantante lo festejó con su hija, a quien sonrió y apretó fuertemente la mano. Pues a pesar de que esta sea la primera vez que se les ve juntos, el artista está muy unido a su hija, a quien se ha preocupado mucho de mantener fuera del foco mediático.

¿ A un paso del altar?

Una fuente cercana al cantante comentaba a principios de este mes a Entertainment Tonight que Machine Gun Kelly 'le ha estado diciendo a sus amigos que planea proponer matrimonio' ​​a Fox, ya que la pareja está 'lista para dar el siguiente paso en su relación."Están muy enamorados y más que obsesionados el uno con el otro", dijo la fuente.

Y es que aunque para muchos este pueda ser otro romance pasajero de la actriz, quien es madre de tres hijos junto a s anterior pareja, el actor Brian Austin Green, lo cierto es que a medida que pasan los meses su relación se va afianzando. Machine Gun Kellyy Megan Fox se conocieron por primera vez en 2020 en el set de la película de acción Midnight In The Switchgrass, aunque en realidad ambos se cruzaron unos años en una fiesta de GQ en Los Ángeles. “ Yo estaba definitivamente abierta al amor, pero no creía que fuera a encontrar mi alma gemela de esa manera” confesaba la actriz recientemente. El cantante, por su parte afirmaba: “Nunca me había enamorado así. Piensas que porque has estado en todo el mundo y has experimentado tanto que lo sabes todo. Y luego estás en los brazos de tu destino y te das cuenta de que no sabes nada”.

De momento, la pareja no ha confirmado ni desmentido su compromiso, aunque bien es cierto, que el pasado mes de enero la actriz se dejaba ver luciendo un enorme anillo que hizo saltar todas la alarmas sobre una posible boda, aunque de momento ambos guardan silencio.

