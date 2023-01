Jennifer López y Ben Affleck pasean su amor en un imponente cochazo tras revelar algunos secretos de su boda

¡Paseando su amor por las calles de Los Ángeles! Así es como hemos visto a Jennifer Lopez y Ben Affleck este domingo. La pareja de artistas, que atraviesa un dulce momento personal, es muy aficionada a los coches de lujo y en esta ocasión el actor se ha puesto a los mandos de un Ford Bronco, un modelo clásico de coleccionista que su familia le regaló en unas Navidades y que cuesta alrededor de unos 265 mil dólares. Cabe recordar que el protagonista de Batman posee una colección de vehículos valorada en 1,2 millones de dólares. Lejos de las extravagancias, la mayor parte de las piezas que la componen buscan la practicidad del día a día y se adaptan a los tiempos y necesidades actuales, uno de los más destacados es un Tesla Model S, una opción más ecológica al ser eléctrico y que ha cautivado a numerosas celebridades.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Un plan perfecto para relajarse juntos tras unas semanas en las que la cantante ha pasado bastante tiempo fuera de casa promocionando su nuevo trabajo cinematográfico, Bodas de plomo. Precisamente, durante una entrevista con Jimmy Kimmel, la diva del Bronx relató cómo su marido le aporta la calma que tanto necesita en los momentos de mayor tensión, cómo su boda, puesto que llegó a pensar que no se iba a poder realizar debido a que en su mente rondaban los fantasmas del pasado, cuando anularon su compromiso por la presión a la que ambos se veían sometidos. "No sé si la gente lo sabe, pero se suponía que íbamos a habernos casado hace 20 años. Y como entonces todo se vino abajo, esta vez tenía un poco de estrés postraumático".

VER GALERÍA

Jennifer Lopez deja claro cómo quiere que sea su futuro con Ben Affleck

Para no cometer el mismo error que hace dos décadas y dejar que los nervios pudiesen con ellos, la estrella de Armagedon decidió organizar un enlace sorpresa y express en Las Vegas. "Él fue quién planeó todos los detalles del viaje y del enlace, solo me pidió que estuviera lista. Fuimos en el último minuto", expresaba mientras bromeaba que habían estado hablando con otros novios que esperaban su licencia y que se habían quedado asombrados al verlos allí.

VER GALERÍA

Una decisión más que acertada, porque, haciendo balance de estos meses siendo una mujer casada, la intérprete de On The Floor siente que está en una de sus etapas vitales más felices, viviendo "un sueño" con el ganador del Oscar y formando un bonito hogar con sus respectivos hijos: los mellizos Max y Emme (14), nacidos de su relación con el cantantante Marc Anthony; Violet (17), Seraphine (13) y Samuel (10), los retoños de Ben Affleck, fruto de su anterior matrimonio con Jennifer Garner.

VER GALERÍA

Una estabilidad emocional que se refleja en lo profesional, ya que Jennifer Lopez afronta un 2023 lleno de proyectos laborales. Desde el estreno de Bodas de plomo, una comedia romántica que estará disponible en Prime Video a partir del 27 de enero, hasta su regreso a la música. Después de ocho años sin pisar el estudio de grabación, en los próximos meses saldrá al mercado This is me Then... (Esta soy yo...entonces), disco en el que se incluirán varios sencillos dedicados al actor, una de sus mayores fuentes de inspiración.

Jennifer Lopez y Ben Affleck: una historia con final feliz digna de una película de Hollywood