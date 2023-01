Jennifer Lopez hace balance de su matrimonio y confiesa que toda su familia ha vivido 'una transición emocional'

Tras pasar por el altar en el mes de julio, Jennifer Lopez y Ben Affleck han formado un bonito hogar junto a sus respectivos hijos: los mellizos Max y Emme (14), nacidos de la relación de la cantante con Marc Anthony; Violet (17), Seraphine (13) y Samuel (10), los retoños del protagonista de Batman, fruto de su anterior matrimonio con Jennifer Garner. Un cambio muy importante en la vida de los adolescentes, pero con un balance de lo más positivo para todos. "Nos fuimos a vivir juntos, los niños también se vinieron, ha sido una transición emocional, pero, al mismo tiempo, cómo si todos nuestros sueños se hicieran realidad. Ha sido mi mejor año desde que nacieron mis hijos", relataba en una entrevista en el programa de televisión Today.

De la misma manera, durante toda esta conversación, la diva del Bronx se ha deshecho en halagos con su marido al que ha descrito como "un soñador". Precisamente, para rendir homenaje a su historia de amor en su nuevo álbum de estudio, This is Me Now (Esta soy yo... ahora), ha dedicado muchas canciones al intérprete, una de sus mayores fuentes de inspiración. "Toda mi vida me he preguntado si existe el amor verdadero. Ahora, siento que he encontrado a una persona que va a estar a mi lado pase lo que pase".

Este trabajo musical, el primero que publica en ocho años, cierra un ciclo vital, puesto que hace ya dos décadas publicaba This is me... Then (Esta soy yo... entonces). Según ha reconocido la bailarina, este disco, que conquistó todas las listas de éxitos en 2022, es uno de sus favoritos, tanto por su calidad artística como por el mensaje que esconde las letras de sus sencillos, entre ellas Jenny From The Block, en cuyo videoclip aparece la estrella de Armagedon escenificando la presión a la que se veía sometida su noviazgo, motivo de su primera ruptura. Afortunadamente, el destino les dió otra oportunidad para ser felices juntos, como bien se refleja en el single Midnight Trip To Vegas, en el que se desvelará algunos de los detalles inéditos de su enlace sorpresa en Las Vegas.

Otro de los proyectos profesionales que JLo tiene en marcha es el estreno de la película Bodas de Plomo, que estará disponible en Primer Video a partir del próximo 27 de enero. Una comedia romántica, género en el que se mueve como pez en el agua, en el que la vocalista dará vida a Darcy, una novia que empieza a tener serias dudas sobre su relación a pocas horas de la boda y a la que se le complican aún más las cosas cuando sus invitados reciben amenazas de secuestro por parte de una organización criminal. Un largo en el que comparte pantalla con Josh Duhamel (Como la vida misma). Ingredientes de sobra para cautivar a la audiencia.

