Jennifer Lopez bromea sobre lo que pasó en Navidad al juntar a su familia con la de Ben Affleck

Jennnifer Lopez está viviendo con mucha ilusión sus primeras Navidades como Sra. Affleck. La actriz, cantante y empresaria estadounidense ha compartido varias imágenes de estas fiestas tan especiales y ha contado cómo ha sido estar todos juntos, tanto su familia como la de su marido, Ben Affleck. "¡Hemos mezclado familias, duplicado gente, duplicado la diversión, duplicado el amor, duplicado los regalos y triplicado el caos!", ha bromeado la diva del Bronx haciendo referencia a su familia numerosa. Lo que más le gusta a Jennifer de las navidades es poder reunirse con sus seres queridos, cocinar, decorar la casa, dar sorpresas... y, como bien dice ella, este año todo se ha multiplicado.

"¡¡Feliz Navidad a todos!! No quería dejar pasar el día sin mandar un poco de alegría navideña a mis personas favoritas", asegura emocionada la protagonista de Una boda explosiva. "Cada año me gusta elegir una temática. Escribí una canción llamada Hummingbird (Colibrí) para mi nuevo disco 'This Is Me... Now'. Para mí, los colibríes son mensajeros del amor. Son muy ágiles: pueden volar hacia adelante, hacia atrás y hacia arriba y hacia abajo. También es el pájaro más rápido pero siempre tiene tiempo para parar, comer algo dulce y oler las rosas. Me identifico con ellos pero, más que nada, cada vez que veo uno siento que es una señal de Dios de que todo va a estar bien. Entonces, decidí este año que el colibrí sería un tema perfecto", cuenta.

Es por ello que toda la decoración de su casa estaba relacionada con estas preciosas aves. "Quería tener un árbol que fuera un árbol colibrí, recordándonos que todo lo hemos hecho con amor. También elegí los colores de colibrí para mi vestido de fiesta este año. Es un vestido de Gucci que tengo en mi armario que compré hace un año y estaba esperando la ocasión perfecta para ponérmelo. Pensé que era perfecto para nuestra Fiesta de Navidad del Colibrí", asegura Jennifer.

Jennifer, de 53 años, y Ben, de 50, estaban muy contentos de poder reunirse "con personas que no habíamos visto en mucho tiempo" debido a la pandemia. "La fiesta estuvo llena de familiares y amigos. Cantamos, bailamos ¡y lo pasamos de maravilla! Que tengáiss unas vacaciones increíbles y un feliz año nuevo. Espero que vuestros días estén llenos de colibríes. Hasta la próxima", concluye la artista de origen puertorriqueño.

Los actores han formado una bonita familia junto a los mellizos Max y Emme, de 14 años (fruto del matrimonio de la cantante con Marc Anthony), y Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Samuel, de 10, los niños que el actor tuvo con Jennifer Garner. El matrimonio vive con sus cinco hijos en la mansión que la artista tiene en Bel-Air, y parece que se han adaptado a la perfección a esta nueva vida en común. "Tienen muchos sentimientos. Son adolescentes... pero va muy bien hasta ahora", dijo Jennifer recientemente.

Un sueño cumplido

No hay duda de que están en una nube desde que se reencontraron 20 años después de romper su compromiso. La propia JLO ha reconocido en varias ocasiones que su historia ha tenido un final feliz que nunca imaginó. "Es el final que nunca ocurriría en Hollywood", dijo en una entrevista que concedió recientemente Apple Music, bromeando con que no podrían escribir el guión de la película "porque nadie se lo creería". "Me volví a reunir con el amor de mi vida y decidimos que íbamos a estar juntos para siempre. El nuestro es un amor real. El amor verdadero existe, quiero que todo el mundo lo sepa", confesó emocionada.

Jennifer y Ben parecían predestinados a estar juntos y cuando sus caminos volvieron a unirse tenían claro que no querían perder más el tiempo. La pareja se dio el 'sí, quiero' el pasado mes de julio en una ceremonia que tuvo lugar en Las Vegas. Casi dos meses después, celebraron su boda soñada rodeados de todos sus amigos y familiares en Riceboro, en el estado de Georgia, donde Affleck tiene una espectacular mansión.