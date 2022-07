Ben Affleck y la curiosa coincidencia de la fecha de su boda con Jennifer Lopez

Durante estos días no se habla de otra cosa. Hollywood está revolucionado con la boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez, ya que por fin consiguieron tener el final de cuento de hadas con el que tanto soñaron. La cantante fue la encargada de compartir varias imágenes de la ceremonia que tuvo lugar en una pequeña capilla de Las Vegas, donde pronunciaron sus votos sin poder contener las lágrimas y se dieron los anillos que, según sus propias palabras, usarán "por el resto de nuestras vidas". El enlace de 'Bennifer' estuvo lleno de detalles que tenían un significado muy especial para ellos. "Fue la mejor boda que podíamos haber imaginado", dijo la artista, que ha decidido cambiarse el nombre y ahora se llama Jennifer Affleck.

VER GALERÍA

Mientras el misterio sigue rodeando a los dos vestidos de novia que llevó la actriz y esperamos a que se celebre la gran 'reboda' que están preparando con sus familiares y amigos, ahora ha salido a la luz un nuevo detalle (o mejor dicho, curiosidad) respecto a la boda de la pareja. Según han publicado varios medios norteamericanos que han tenido acceso al registro de su lincencia de matrimonio, el actor de Perdida especificó que se divorció de Jennifer Garner el 16 de julio de 2013, es decir, exactamente nueve años antes de su boda con JLO.

- Así se prepararon Jennifer Lopez y Ben Affleck para su boda en Las Vegas

La fecha indicada por Ben ha llamado especialmente la atención, ya que no anunciaron que su ruptura hasta junio de 2015 y, además, no solicitaron el divorcio hasta abril de 2017. De hecho, Affleck y Garner no estuvieron oficialmente divorciados hasta octubre de 2018. Hay que recordar que el actor de Perdida y la protagonista de Alias se conocieron en el set de rodaje de la película Pearl Harbor en 2001 y se casaron en junio de 2005. Fruto de su matrimonio nacieron tres hijos: Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Samuel, de 10. Su relación atravesó varias crisis y fueron a terapia de pareja, sin embargo, de nada sirvió.

VER GALERÍA

- ¡Aquí llegan los novios! Jennifer Lopez y Ben Affleck reaparecen tras su boda

El triunfo del amor

En el caso de Jennifer Lopez, según la información a la que ha tenido acceso Page Six, puso que se divorció de Marc Anthony el 1 de julio de 2011, aunque lo cierto es que no finalizaron los trámites hasta junio de 2014. Durante su relación con el cantante tuvo a sus dos hijos, los mellizos Max y Emme, que ya tienen 14 años. "Tenían razón cuando decían eso de 'todo lo que necesitas es amor'. Estamos muy agradecidos de tenerlo en abundancia, de tener una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y una vida juntos que estamos deseando vivir. El amor es una de las mejores cosas, tal vez la mejor de todas, y vale la pena esperar", dijo la intérprete de On the floor tras su boda.