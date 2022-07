Muchas lágrimas, música por Bluetooth... los nuevos detalles de la boda Jennifer Lopez y Ben Affleck

Poco a poco vamos conociendo más detalles de la que va a ser recordada como una de las grandes bodas del 2022. Jennifer Lopez y Ben Affleck se dieron el 'sí, quiero' por sorpresa en Las Vegas, demostrando que los finales de cuentos de hadas existen. La cantante, de 52 años, y el actor, de 49, se prometieron amor eterno en una ceremonia muy sencilla que tuvo lugar en A Little White Wedding Chapel y que estuvo llena de detalles muy significativos para ellos.

Jennifer no arriesgó en su camino hacia al altar y, lejos de usar una canción moderna, recurrió a la clásica marcha nupcial del compositor Richard Wagner que sonó por Bluetooth en un altavoz de la capilla. Así lo ha confirmado Kenosha Booth Portis, que trabaja como encargada de A Little White Wedding Chapel y que se quedó atónita cuando les vio llegar. "Fue muy emocionante... Nos estábamos preparando para cerrar y tuvimos unos invitados muy especiales que llegaron sin cita previa", ha confesado, asegurando que no pudo evitar ponerse muy nerviosa: "Era como... ¡dios mío, vamos a casar a Jennifer Lopez!".

En declaraciones a Good Morning America, Kenosha ha contado también que la ceremonia fue muy emotiva: "Fue preciosa. Los dos lloraron mientras leían sus votos. Son adorables y estaban tan emocionados...". Portis se quedó totalmente enamorada del look que llevó la cantante en su boda. "Estaba impresionante. Llevaba un vestido muy bonito, el velo era precioso... Todo fue muy elegante".

Tal y como ha publicado la revista People, a la ceremonia asistieron muy pocas personas: Emme, que fue otra de las grandes protagonistas de la boda de su madre, y Seraphina, hija del actor; además del peluquero de la cantante, Chris Appleton, que fue el encargado de hacer su recogido tan romántico. "Querían que fuera algo muy simple", ha dicho una fuente a la citada publicación.

La gran celebración llegará muy pronto, ya que los recién casados están preparando una boda por todo lo alto en la que quieren que les acompañen sus familiares y amigos más cercanos. El lugar elegido para esta fiesta es, como ha informado el portal de noticias TMZ, la propiedad de 35.000 hectáreas que Ben tiene en Riceboro, en el estado de Georgia. En la lista de invitados estarían nombres tan conocidos como Casey Affleck, hermano de Ben; Matt Damon, uno de sus mejores amigos, el presentador Jimmy Kimmel o Drea de Matteo, compañera de reparto de Jennifer en la cinta Shades of Blue; además de otras muchas celebrities.

Page Six apunta además a que serían unos dos o tres días de celebraciones que se extenderían a la isla de St. Simon, a unos 50 minutos de distancia, que cuenta con magníficas playas y un pintoresco faro. La gran 'reboda' de Jennifer Lopez y Ben Affleck podría ser este mismo fin de semana, ya que la intérprete de On the floor cumple 53 años el domingo, 24 de julio.

Lo que parece que por el momento tendrá que esperar es su luna de miel, ya que la pareja está de vuelta en Los Ángeles cumpliendo con algunos compromisos profesionales. Horas después de su 'sí, quiero', la artista fue fotografiada llegando al gimnasio en el que entrena todas las semanas. Por su parte, Ben aprovechó para hacer algunos recados en su exclusivo Tesla. Los dos llevaban por primera vez sus alianzas de casados, unos anillos muy especiales para ellos que confirman que, ahora sí, ha triunfado el amor.