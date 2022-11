EN 2002 PUBLICABA 'THIS IS ME ... THEN' Jennifer Lopez regresa a la música con 'This is Me... Now', un álbum con dedicatoria especial a Ben Affleck Al igual que hace dos décadas, su marido ha sido la fuente de inspiración para la composición de muchos de los sencillos

Tras unas semanas desaparecida de sus perfiles sociales, Jennifer Lopez ha compartido una gran noticia con todos sus fans incondicionales. La cantante ha anunciado que va a lanzar al mercado un nuevo álbum musical después de 8 años sin entrar a un estudio de grabación. Este disco, del que aún se desconoce la fecha exacta de estreno, se titulará This is Me... Now (Esta soy yo... Ahora). Un trabajo con el que la diva del Bronx quiere hacer un repaso a su trayectoria, tanto personal como profesional. "13 canciones que narran el viaje, emocional, espiritual y psicológico de mis últimos 20 años", escribía en el post promocional.

Un nombre cargado de significado y con el cuál cierra un círculo vital, ya que hace dos décadas publicaba This is Me... Then (Esta soy yo... entonces). La actriz ha reconocido a sus fans que este disco, que conquistó todas las listas de éxitos en 2002, es su favorito tanto por su calidad artística, como por el mensaje que se esconde en las letras de las canciones, puesto que muchas estaban dedicadas a su actual marido, Ben Affleck, como la popular Jenny From The Block, en cuyo videoclip aparecía la estrella de Batman escenificando la presión a la que se veía sometida su noviazgo, motivo de su primera ruptura.

Precisamente, el actor ha vuelto a ser su fuente de inspiración para algunas de sus composiciones, como Midnight Trip To Vegas, en el que se relatará algunos de los detalles de su enlace sorpresa en Las Vegas el pasado mes de julio. Según ha declarado la protagonista de Sucedió en Manhattan, en este proceso creativo ha puesto todo su corazón dejando a la luz su lado más íntimo y desconocido. "Hay canciones que son una celebración del amor y otras más confesionales, todo ello mezclado con una vulnerabilidad como nunca antes se ha visto".

Jennifer, reina de corazones

Todos sus admiradores están de enhorabuena porque, además de la música, el próximo mes de enero se estrenará en Prime Vídeo Bodas de Plomo, una comedia romántica, género en el que se mueve como pez en el agua, en el que JLo dará vida a Darcy. Una novia que empieza a tener serias dudas sobre su relación a pocas horas de la boda y a la que se le complican aún más las cosas cuando sus invitados reciben amenazas de secuestro por parte de una organización criminal. Un largo que cuenta con nombres tan reconocidos como el de Josh Duhamel (Como la vida misma) y que promete convertirse en todo un éxito de audiencias.

