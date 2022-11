De Jennifer Lopez a Beyoncé: Giannina Azar nos desvela los secretos de vestir a las grandes divas

Al igual que cualquier diseño de alfombra roja, las prendas que lucen las grandes artistas sobre los escenarios exigen semanas de confección artesanal y los materiales precisos para facilitar su comodidad, todo ello sin sacrificar el derroche de glamour que las ha convertido en estrellas de alto impacto. Son extensos los requisitos para confeccionar un look para performance digno solo de las más exigentes. ¿Cómo se conquista a una diva? Después de vestir a Beyoncé en la portada de su nuevo disco Renaissance con un vestidazo de cristales inspirado en Cher, Giannina Azar nos cuenta al detalle los entresijos de crear “trajes para las estrellas”.

Hace más de tres décadas, Giannina Azar se dio a conocer con sus diseños ligeros de inspiración tropical, pero siempre sintió el llamado de esa niña pequeña que jugaba a vestirse con los vestidos de lentejuelas de su madre. El recuerdo de estos opulentos estilismos de fiesta le dio una idea de oro con la que conseguiría aterrizar en los posados de Jennifer Lopez, Britney Spears, Gwen Stefani o Madonna. Y no fue coincidencia, admite: “Estaba fríamente calculado”.

Los trucos para conquistar a las grandes divas de la música

En 2017, presentóToo Much, una serie de 80 looks elaborados con exquisitos bordados de pedrería cuya principal misión era enamorar a las grandes estrellas: “Siempre quise hacer esos trajes para reinas de belleza o grandes galas, pero lo mío eran los escenarios, los shows de las cantantes”, comenta en nuestro encuentro, minutos antes de presentar su colección Isola di Capri en la II edición de Spring Colors Spain, con sede en el Hotel The Westin Palace de Madrid. No hace falta aclarar que Giannina Azar cumplió su cometido. Cinco años después de aquel importante cambio de rumbo, figuran en su currículum los nombres de las eternas reinas del pop.

¿Cuándo llegó esa primera gran oportunidad?

Después de subir el vídeo de uno de los looks de la colección Too Much en Instagram, me escribió Thalía diciéndome que lo quería llevar a los Premios Lo Nuestro 2017. Allí también me hizo una promesa: “A la mañana siguiente, te van a llamar los estilistas de todo el mundo pidiéndote que les hagas vestidos”. ¡Así fue! Me llamaron de Los Ángeles los estilistas de Jennifer Lopez y Gloria Trevi.

Diseñaste el icónico traje que lució Jennifer Lopez en el videoclip de El Anillo. ¿Cómo es la relación con ella?

Ya he trabajado con Jennifer Lopez en diez ocasiones para sus looks de escenario y videoclips. Con ella llegó mi boom internacional, sin duda. Los dueños de Style PR, una compañía de Los Ángeles encargada de vestir a muchas famosas, vieron el traje que le hice a Thalía porque ella también colabora con ellos. Tanto el estilista de 'Jlo' como ella misma van a ese showroom, que está lleno, sobre todo, de diseñadores libaneses, como Elie Saab o Zuhair Murad.

No hay demasiados diseñadores hispanoamericanos que hagan este tipo de ropa por los altos costes que conlleva, pero en Medio Oriente sí que es una tradición.

Exactamente, tengo la suerte de ser domínico-libanesa. Mi padre es libanés, así que conseguí colarme allí porque tengo esos mismos referentes a la hora de diseñar.

¿Cómo funcionan este tipo de showrooms a los que van las grandes artistas?

El estilista te contacta para decirte que su artista quiere trabajar contigo después de haber visto tu ropa y te dan un formato con pautas. Si quiere un traje de cadenas doradas para cantar en los Premios Billboard, por ejemplo, le mandas tus propuestas usando eso de base. No es nada seguro porque avisan a más diseñadores. Es un espacio al estilo de tienda multimarca y tienes que pagar para estar allí. No es barato, pero vale la pena porque los que siguen a 'Jlo' me comprarán a mí. Ese vestuario no se devuelve, pero el dinero se retribuye cuando las señoritas que siguen a la artista me buscan.

¿Es más difícil elaborar un look de escenario o un vestido de alfombra roja?

Los trajes de alfombra roja se trabajan con rapidez en mi taller, desde 15 días hasta un mes de confección, porque tengo un grupo de 22 modistas y 14 expertos bordadores entre Miami y Santo Domingo. Las artistas quieren todo al momento. Te llaman un lunes para decirte que el mismo viernes Madonna necesita un traje. En esos casos, lo hago yo misma. Si se les ocurre un estampado o un patrón, lo dibujo sobre la tela porque también soy pintora, pero el último vestido que hice para Beyoncé fue todo un reto.

¿Cómo fue trabajar con Beyoncé para la portada de su disco Renaissance?

Beyoncé es considerada una de las divas más complicadas, pero conseguí una buena química con sus estilistas y hasta hablé con ella por Whatsapp. Ella es determinada y te dice en la cara si no le gusta lo que has hecho, así que diariamente debes enviarle vídeos del progreso. Estuvimos meses preparando el look para el concurso, en el que participaron Elie Saab y John Galliano. No pensaba que fuera a escoger mi vestido, pero sí. Me dijo: “Es uno de muchos que vienen porque me gustó tu trato”. Yo incluso fui hasta Los Ángeles para entregárselo en persona. Un diseñador nunca había tenido ese gesto con ella.

¿Te tomó mucho tiempo confeccionar el traje de Beyoncé?

Me avisaron de su elección apenas 10 días antes de la fecha de entrega. Trabajé con diez bordadores alrededor de un mesón grande. Estos vestidos los hago con una malla transparente del tono exacto de la piel de la artista, dibujo el patrón sobre un maniquí y comenzamos a bordar las pedrerías a mano. El tejido que uso es spandex y se adapta al cuerpo como si fuera un tatuaje. A ella le preocupaba que no fuese el tono exacto de su tez, pero ya yo había hecho el análisis y quedó contenta.

¿Cómo equilibras sensualidad y elegancia en tus diseños?

La monocromía es sumamente importante para que el traje se vea fino. El vestido plateado de Beyoncé era ‘encuerado’ porque ella lo pidió así mientras que los de Jlo están cubiertos con pedrería en un mismo tono. Las combinaciones rebuscadas de colores extraños lo harían ver vulgar. Las divas quieren verse exageradas y a la vez elegantes, ese es el secreto de mi éxito.

Además, has sabido adaptar creaciones de pasarela a distintas siluetas y tallas.

Es importante saber el tipo de cuerpo para el que vas a diseñar. Puedes disimular con flecos o apliques en la zona de los glúteos y las caderas o, en caso de tener mucho pecho, se añade un collar hecho a mano. Me caracterizan los patrones clásicos, casi todos mis vestidos son ceñidos pero con escote halter, sin volantes. Lo que se destaca debe ser la persona, así como la riqueza de los materiales que utilizo.

Precisamente en cuanto a los materiales, ¿ha cambiado tu forma de trabajar ahora que la sostenibilidad está en boca de todos?

Tengo moda de diario y otras colecciones cápsula elaboradas con fibras naturales y materiales nobles. No hago solamente trajes de escenario sino moda de algodón o lino orgánico, incluso yute bordado con madreperla y ámbar, que es mucho más asequible que el vestido de fiesta valorado en miles de dólares. Siempre he sido consciente con el cliente y uso productos que no den alergia, aunque sean más caros. Evito las fibras sintéticas por el medioambiente, la comodidad del cliente y también, por el clima de los lugares donde más vendo, que hace siempre mucho calor. Desde hace unos 15 años, he compaginado mi consciencia con el planeta y la evolución de mis diseños.

¿Aplicas la misma filosofía al escoger la pedrería y los apliques? A muchos diseñadores se les critica que adquieren cristales o piedras de plástico producidas en masa.

Me caracterizan los detalles únicos, como los de una túnica de seda pintada a mano con un cuello de piezas de cobre o bronce. ¿De dónde las saco? Las compro en un mercado de Estambul. En cada país al que viajo, escojo algo de las tradiciones. En Dubái, compré unos saris para descoserlos y usar sus aplicaciones. En Lisboa, buscaré mosaicos o cerámicas para añadir a los vestidos. El diseñador debe tener algo que le identifique donde sea que vaya.

¿Te llevas algún souvenir de España?

El éxito de todo diseñador es renovar, así que me metí en un sitio escondido donde hacen túnicas para los padres de las iglesias. El señor que atendía me preguntaba quién era yo y me presenté como si nada: “Soy diseñadora de moda y vengo a buscar telas”. Conseguí una exquisita tela brocada y unos adornos dorados labrados que puedo bordar sobre un traje.

Has venido a presentar tu colección Isola di Capri. ¿Esa inspiración también surgió de un viaje?

Sí, viajé a Capri después de presentar una colección en Venecia. Inicialmente mi idea era hacer una colección tribal africana, pero me subí en una lancha llamada Isola di Capri que nos llevó a unos mercados con limones y mandarinas en unas carretas de madera. ¡Me encantó! Toda la colección está hecha con manteles y mandiles de Positano. Se piensa que es la estética de Dolce & Gabbana, pero estas telas tienen su historia, como los turbantes de los árabes que vivieron allí. También conocí a una diseñadora de pendientes fabulosos de motivos italianos que ella misma hace a mano, igual que las diademas de flores.

¿Crees que los chicos se están atreviendo más con la moda?

¡Absolutamente! Los hombres están arriesgándose más con la moda en cuanto a colores, accesorios y texturas, en la calle y en los escenarios. He vestido a Maluma, Dalex, Daddy Yankee y próximamente tendremos una alianza con Nicky Jam y sus bailarinas. Como son artistas, evidentemente tienden a ser más arriesgados, pero mi hijo, que es arquitecto, ha sacado una línea de camisas artísticas que diseña él mismo y vienen a la tienda muchos clientes cotidianos para comprarlas.

¿Alguna joven estrella con la que te gustaría trabajar?

Seguiré vistiendo a las artistas latinas porque es gracias a ellas que estoy aquí. En el negocio he hecho grandes amigas, pero también tengo previsto vestir a una muchacha muy famosa que aún no puedo desvelar. Las estrellas jóvenes son muy detallistas y quieren que les decores desde las botas hasta los guantes. Cada parte cuenta, así que valoran el trabajo que hago.

