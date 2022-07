El posado de Beyoncé, al más puro estilo Bianca Jagger, en su esperado regreso a la música

Si hay algo que Beyoncé sabe hacer es impresionar. Sobre todo con sus posados, que siempre tienen cuidadosamente pensadas referencias a personajes míticos o deidades. La última ocasión no ha sido menos, la cantante ha lanzado por sorpresa este mes su primer single en seis años en los que no había lanzado música en solitario, solo colaboraciones como la que hizo con su marido, Jay Z, bajo el nombre artístico de The Carters. Se titula Break my soul y es un temazo de estilo disco con el que la cantante busca volver a su puesto como una de las grandes divas de la industria actual. Así que se ha subido sobre un caballo holográfico con un bikini metálico, como si de una auténtica amazona griega se tratara o como si hubiera vuelto de golpe a Studio 54 y ha llegado al galope a las listas de éxitos. Pero este es solo la primera canción de un nuevo álbum que saldrá a finales de este mes y que ya promete ¡y mucho!

"Crear este álbum me ha permitido tener un lugar en el que soñar y encontrar un escape durante un momento realmente terrorífico para el mundo. Me permitió sentirme libre y atrevida en un momento en el que poco más se estaba moviendo", ha escrito Beyoncé al compartir la imagen, después de anunciar que el disco al completo (o al menos la primera parte, puesto que se llama act I. Renaissance) se estrenará el próximo 29 de julio. "Mi intención fue la de crear un espacio seguro, en donde no hubiera juicios. Donde pudiera ser libre del perfeccionismo y del pensar demasiado. Un lugar donde gritar, soltar, sentir libertad", ha añadido la artista, cuyo último trabajo en solitario, Lemonade, exploraba las dificultades que había vivido en su relación de pareja.

"Fue un recorrido precioso de exploración. Espero que encontréis alegría en esta música, que os inspire a soltaros, a sentiros únicos, fuertes y sexis como ya sois", ha reiterado Beyoncé en su publicación, recibiendo el enorme cariño de su público que esperaba con ansia su vuelta a la música. De momento solo hay Ya lo hizo con Lemonade con el anuncio de su primer embarazo y, en menor medida con algunos de sus videoclips anteriores como Single Ladies o Crazy in love. La cantante de 40 años tiene una capacidad que pocos dominan como ella para crear material audiovisual icónico con el que acompañar a sus canciones. Una de las señales inequívocas de que su trabajo traspasa las fronteras de la industria y se coloca directo en el imaginario de la cultura pop.

Con este single y posado, Beyoncé nos trae de vuelta a Nueva York de finales de los 70, cuando Bianca Jagger entraba en Studio 54 subida a lomos de un caballo blanco, pero le da su propio tono con la elección del bikini metalizado al estilo armadura. La música disco ha hecho su comeback definitivo después de que Dua Lipa abriera la veda en 2020 con su álbum Future Nostalgia, repleto de ritmos setenteros, mientras que Miley Cyrus apostó en su Plastic Hearts por el rock ochentero. ¿Qué nos traerá Queen B esta vez?