Beyoncé se despide de Vicente Fernández, ¿cuál era la conexión entre la cantante y el rey de las rancheras?

El mundo de la música lloró el pasado 12 de diciembre la muerte a los 81 años de Vicente Fernández, uno de los artistas mexicanos más reconocidos de todos los tiempos y considerado el 'rey de las rancheras'. Desde entonces, han sido muchas las muestras de cariño que la familia del cantante ha recibido por parte de todo tipo de celebridades a nivel internacional, entre las que se encuentran Julio Iglesias, Ricky Martin o Alejandro Sanz y a las que se ha sumado Beyoncé. El escueto mensaje con el que la diva del pop ha lamentado la pérdida de Vicente Fernández ha despertado entre los fans la duda sobre cuál era el vínculo que unía a la intérprete de Halo con el artista mexicano. La respuesta tiene nombre de canción: Amor gitano.

"Descanse en paz" fueron las únicas palabras que Beyoncé compartió junto a una imagen de Vicente Fernández vestido con el traje típico de mariachi. Un mensaje que rápidamente se convirtió en viral y que pone en relieve el afecto que la cantante siente por el artista y su familia. Concretamente hacia Alejandro Fernández, a quien no solo conoce personalmente, sino que comparte con él una canción llamada Amor gitano. Un tema que se convirtió en todo un éxito musical y en una de las colaboraciones más inesperadas de la pasada década.

Corría el año 2007 cuando Alejandro Fernández propuso a Beyoncé grabar juntos Amor Gitano, canción que se convertiría en la sintonía de la telenovela Zorro: la espada y la rosa. "Me encantó trabajar con Alejandro en Amor gitano. Cuando me pidió que grabará con él, inmediatamente me dije que sí. Él es muy talentoso", dijo en aquel entonces sobre la colaboración la intérprete de Single Ladies en una entrevista con la revista Billboard. Una admiración mutua entre ambos artistas, ya que, Alejandro Fernández aseguró que se quedó impactado al escuchar a Beyoncé cantar en español y comentó a la citada publicación musical que la artista estadounidense le había parecido "toda una dama, muy humilde y con una gran voz".

Además de los éxitos profesionales que Amor gitano ha dado a ambos artistas, en el caso de Alejandro Fernández la canción se encuentra en su álbum Viento a favor, mientras que en el de Bayoncé aparece en B’Day, resulta evidente el cariño que existe entre ellos fruto de la colaboración. Por este motivo, la cantante no ha querido dejar pasar la oportunidad de mandarle sus condolencias a Alejandro Fernández en un momento tan duro como el fallecimiento de su padre, Vicente Fernández, al que estaba muy unido.

