Johanna Ortiz, la diseñadora de JLO y Sassa de Osma: 'Es posible hacer moda con conciencia ambiental y social'

Desde Cali, su propia capital de la moda, y con el corazón en Cartagena, ciudad que describe como 'realismo mágico puro', la diseñadora colombiana Johanna Ortiz dirige una plantilla conformada casi al completo por artesanas. En pocos años, sus colecciones han dado el salto transatlántico a Milán y París, trazando un nuevo camino para la moda latinoamericana con su fresca soltura y sus poéticas siluetas, que han fascinado a mujeres tan distintas e inspiradoras como Jennifer Lopez, Beyoncé, Sassa de Osma, Máxima de Países Bajos o Tamara Falcó. Hablamos con la diseñadora sobre su última aventura empresarial, la expansión de su marca al mundo 'deco' (y más allá) y cómo se ha adaptado a los radicales cambios de la industria actual, una que le ha hecho un merecido hueco entre los nombres más solicitados de los grandes eventos de moda.

VER GALERÍA

- La diseñadora que fascinó a Beyoncé se inspira en la reina Sofía

En todo lo que hace exalta las maravillas de la cultura latinoamericana, que ha tomado al mundo por sorpresa estos últimos años con su color, ritmo y sabor, tan particulares como llamativos. Radica en ello su pasión por las tradiciones locales y la herencia tan rica del país que la ha visto crecer personal y profesionalmente. "Trabajamos con proveedores locales, respetando y reconociendo los oficios y técnicas ancestrales de nuestros artesanos colombianos", nos comenta la diseñadora, cuya prioridad es producir siempre bajo los principios de la elaboración manual y sostenible, sellos adheridos a la firma desde su fundación, hace casi 20 años.

A sus numerosas colaboraciones dentro y fuera del ámbito de la moda, ahora puede sumar la colección Regalos que atesoran las maravillas del bosque, una alianza con Nespresso con la que se busca proteger 10 millones de árboles en la Selva Amazónica de Colombia. Inspirada en la naturaleza y en la belleza de los paisajes, esta gama de cafés de edición limitada nos hace llegar los cautivantes aromas de su país natal. El simbolismo de este líquido casi vital, patrimonio local, traspasa la faceta empresarial hasta lo más íntimo de la cotidianidad de Ortiz."Es mi ritual cada mañana, un momento especial para mí sola, con una taza de café antes de meditar y hacer ejercicio, y siempre antes de que mis tres hijos se despierten y comience el trabajo del día." Pequeños instantes, detalles y sensaciones que se plasman en cada una de sus creaciones, tan elegantes como auténticas y vibrantes.

VER GALERÍA

- La moda latinoamericana se dio a conocer por sus mangas abullonadas, amplios volantes y estampados caribeños o florales, pero esta va evolucionando. Como una de sus grandes exponentes, ¿a dónde sientes que se dirige?

Hay mucho talento en Latinoamérica que, poco a poco, se está dando a conocer a nivel internacional. La creatividad que sale de esta región refleja su riqueza cultural. Diseñadores, artistas, músicos…. hay demasiado talento y demasiada pasión en nuestra región y creo que todos apuntan a contar una historia sobre su cultura que honra sus raíces y sobre la cual nos sentimos orgullosos. Creo que la moda latinoamericana representa una oferta única y diferente, pero a lo mejor solo hasta ahora tiene un posicionamiento fuerte y claro en el mundo entero.

- ¿Cómo ha cambiado tu enfoque de diseño desde que fundaste la marca en 2003?

Siempre tengo en mente a una mujer festiva, elegante, femenina… sin duda con el tiempo las siluetas se han modernizado y se han incorporado fibras naturales, telas sostenibles y certificadas, pero siempre vuelvo a la misma mujer JO. En las ultimas colecciones me he enfocado mucho en destination-wear a la hora de diseñar. Imaginarme el destino y la narrativa de un viaje me inspira mucho.

- En los últimos años, ha habido un auge de la cultura latina a nivel global, tanto en la música como en otras disciplinas artísticas. ¿Qué gusta tanto de ella, ahora más que nunca?

La herencia cultural refleja autenticidad en todas las disciplinas artísticas. Específicamente en la moda, existen muchos ejemplos de un renacer creativo en el momento en que se vuelve a las raíces como fuente de inspiración. La moda norteamericana por ejemplo, despegó cuando los diseñadores dejaron de mirar solo a París y su haute couture, y encontraron una belleza en la comodidad y en la elegancia sin esfuerzo del sportswear. Lo mismo está pasando con la cultura latina: estamos celebrando nuestras raíces, rescatando la belleza de nuestra artesanía y nuestras técnicas ancestrales, inspirándonos en el espíritu alegre y cálido de nuestra gente. La cultura latinoamericana es realmente fascinante y a la vez compleja, influenciada por la riqueza de su historia y la belleza de su geografía. ¡Tratar de plasmar esto en diferentes expresiones artísticas y en mi caso, en la moda, es un verdadero placer!

- Tencel, ecovero... Los materiales ecológicos que renuevan la industria textil

VER GALERÍA

- Tus creaciones están repletas de mensaje e intención: desde lo más explícito - los tops y camisetas con mensaje (Give peace a chance, Sisterhood, Diversity...) - hasta lo implícito, como lo es tu compromiso con el medioambiente. ¿Cuán importante te parece para una firma de moda tomar una postura en el mundo actual?

Estamos trabajando día a día para demostrar que es posible hacer moda con conciencia ambiental y social. Aún hay mucho por hacer en la industria y oportunidades de mejora, pero estamos trabajando con todo el equipo, aprovechando las herramientas que tenemos para caminar hacia una moda más responsable: desde el diseño, pensamos en prendas versátiles, de buena calidad, con mejores materiales (certificados y reciclados). Es importante usar las plataformas de moda para generar conciencia y demostrar que las cosas se pueden hacer mejor usando todo el potencial creativo en pro de esto.

Moda sostenible es para mí también moda ética con valor social, lo que implica un compromiso con la comunidad para generar bienestar y desarrollo. Creemos en el valor de hacer nuestros productos en casa, a mano, cuidando cada detalle y reconociendo la importancia de crecer con nuestra gente. En JO somos una gran familia de más de 380 personas que seguimos aprendiendo juntos de la mano. Es muy importante ser conscientes y transparentes en todo lo que hacemos: en nuestros procesos debemos tener claros los impactos, medirlos y gestionarlos, fijándonos metas para la mejora continua. En nuestras relaciones con clientes, proveedores locales y sobre todo, miembros de la familia JO, tener siempre presente el valor social.

- Adriana Abascal diseña las botas de tacón más deseadas de la segunda temporada de 'Emily In Paris'

VER GALERÍA

- ¿Siempre supiste que querías llevar tu marca por el camino de la sostenibilidad o has adquirido consciencia de ello con la experiencia?

Creo que han sido ambas cosas, pero realmente la sostenibilidad tiene muchos significados para mí desde siempre. El planeta necesita que nos comprometamos a aprender a actuar de la forma más reflexiva y responsable posible cada día, en todos los sentidos. Nuestras comunidades, a nivel local y mundial, necesitan apoyo para proteger los antiguos oficios y patrimonios. Mediante muchos esfuerzos, grandes y pequeños, debemos proteger estas bellezas naturales para las generaciones del futuro.

- La producción local y artesanal es gran parte de la esencia de Johanna Ortiz. ¿Cómo surgió la idea de El Semillero?

El Semillero o Escuela Johanna Ortiz surge desde una intención de generar valor social. Este proyecto, el cual está muy cerca de mi corazón y es realmente el eje principal del Modelo Sostenible JO, ofrece a las mujeres locales de mi ciudad natal Cali, cursos de bordado y costura de forma gratuita. Les ofrecemos las habilidades necesarias para profesionalizar sus carreras al tiempo que reciben formación emocional y psicosocial. La formación también dedica tiempo a la creación de fuertes habilidades personales, como la inteligencia emocional y la confianza en sí mismas, así como a las finanzas básicas para aplicarlas a sus propios hogares. Al terminar el programa, los participantes tienen las herramientas para formar parte de la familia Johanna Ortiz o seguir su propia carrera profesional en la industria.

- ¿Descartas trabajar fuera de Colombia o quizá asumir la dirección creativa de alguna casa europea en paralelo a Johanna Ortiz?

¡La vida esta llena de sorpresas! Pero por ahora mi principal objetivo es seguir generando desarrollo y empleo en mi país, seguir siendo una empresa verticalmente integrada y generando industria en Colombia. ¡Estoy cumpliendo con un sueño y todavía hay mucho por hacer!

- Isabelle Junot, la invitada del estampado tropical con más personalidad

- Las redes sociales de JO sirven como una suerte de moodboard personal donde compartes lo que más te inspira: paisajes, personajes, películas, escenarios. ¿Dónde sueles buscar esta inspiración y cómo la fusionas con la tradición colombiana?

¡Así es! Es un espacio donde comparto mi inspiración, mi creatividad y mis diseños. Las redes me permiten también ver otras marcas y mujeres que me inspiran y me alimentan – es un intercambio constante. Pero la esencia de JO siempre ha estado ligada a mis raíces, de ahí es donde sale mi mayor inspiración. Me siento afortunada de vivir en Cali y de ser Colombiana, donde todos los días me inspira la magia de la naturaleza que me rodea. La flora y fauna de nuestro país, sus colores, la alegría de mi ciudad natal, su música y su gente siempre han estado presentes en mis colecciones.

- En tus campañas, son visibles los lunares, las marcas y las estrías de las modelos, algo que a muchos aún les sorprende a pesar de ser lo más natural.

Siempre seré fiel a resaltar la belleza de la mujer, en su forma natural, sin esfuerzo. Todo esto es parte de la perfección imperfecta de todas nosotras.

- Has dado el salto también al mundo 'deco' con Johanna Ortiz Home Collection. ¿Qué te motivó a expandir la firma?

Creo que fue una extensión de marca muy orgánica y esperada, ya que era algo que nos habían pedido mucho y finalmente era el momento indicado para crearla, pues considero que en este último año hemos aprendido a valorar mucho más el tiempo de calidad que pasamos en casa. ¡Y no sobra decir que lo he disfrutado enormemente, siempre me ha fascinado el mundo 'deco'!

- Hablamos con Celia B, la española que diseñó el vestido viral de Ruby en 'Sex Education

- Colaboraste con H&M en 2019 para una colección cápsula y en esta ocasión te has unido con Nespresso, ¿hay un objetivo común entre estas alianzas tan distintas?

Ambas marcas representan valores comunes que comparto, como la apuesta por la innovación y sostenibilidad, entre otros. Puntualmente con Nespresso, me encanta que celebra la pasión por el café, pasión y orgullo que todos los Colombianos llevamos por dentro…es uno de nuestros tesoros culturales. Con ellos compartimos una visión y unos valores que tienen como prioridad nuestro compromiso con la comunidad. La atención al detalle, el amor y el cuidado que hay detrás de cada taza de café es algo tan inspirador que de inmediato se convirtió en una colaboración natural para mi. Pero lo que más me llena de alegría es poder rendir homenaje a los caficultores de Colombia, llevando un poco de la magia de nuestro país a todos los rincones del mundo.

- ¿Qué parte de Johanna Ortiz has impregnado en esta colección de Navidad con Nespresso?

El café es algo tan sensorial y variado que se alinea fácilmente con la esencia de Johanna Ortiz. La colección representa la importancia de mantenerse cerca de las raíces, apreciando la belleza que nos rodea y homenajeando a los cafeteros de Colombia. Para crear la colección me he inspirado en la naturaleza y riqueza de la selva tropical. El patrón que diseñamos para esta colaboración es una oda a mi herencia colombiana y al trópico. Luego colaborando con Nespresso nos pusimos de acuerdo en esta encantadora y festiva paleta de colores, que resulta perfecta para las fiestas navideñas.

- ¿Hay otros sectores en la mira para Johanna Ortiz?

Por ahora estamos concentrados en solidificar la línea de HOME. Las personas cercanas a mi conocen muy bien lo emocionante que ha sido trasladar la esencia de Johanna Ortiz de la moda a una línea para hogar. Lo importante es dar pasos seguros que alimenten nuestro proceso creativo y que se sientan como una extensión natural para las mujeres que siguen y disfrutan de la marca.