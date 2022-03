Hablamos con Celia B, la española que diseñó el vestido viral de Ruby en 'Sex Education'

Fue en enero de 2019 cuando Netflix estrenó Sex Education, y el éxito de esta ficción ambientada en un colegio británico ha sido tal que ya ha renovado por una cuarta temporada. La tercera tanda de capítulos se emitió hace poco menos de un mes, pero ya son millones de personas en todo el mundo las que han hecho maratón y desean con ansia que lleguen episodios nuevos. Hasta que eso ocurra, no queda otra que volver a ver los existentes, y deleitarse de nuevo no solo con las aventuras de los adolescentes protagonistas, sino también con su cuidada fotografía y su marcada estética retro, que son dos de los grandes reclamos de la serie. A pesar de estar ambientada en la época actual, tanto los escenarios como la ropa tienen un aire vintage que la hacen todavía más especial, y los looks conforman una parte fundamental. Una de las absolutas protagonistas en cuestiones de moda -con permiso del fabuloso Eric- es Ruby, interpretada por Mimi Keene, un personaje que ha tomado especial relevancia en esta última temporada. Además de su actitud de diva (bajo la que esconde una personalidad vulnerable), la joven ha conquistado a los espectadores por su estilazo, y, curiosamente, uno de sus comentadísimos looks tiene sello español.

La asturiana Celia Bernardo, más conocida por el nombre de su firma, Celia B, está detrás de varios de los conjuntos de la tercera temporada de Sex Education, entre ellos, uno de los más virales: el que lleva Ruby para ir a su cita doble en la bolera. El original y llamativo vestido que elige el personaje para esta ocasión no solo consigue generar comentarios dentro de la pequeña pantalla (Eric no duda en alabarlo), sino también fuera de ella, y es que forma parte de las imágenes con las que se ha promocionado la serie, por lo que su visibilidad ha sido incluso mayor. Nos reunimos con la diseñadora en el centro de Madrid para descubrir su nueva colección y que nos cuente de primera mano el fascinante viaje que ha vivido hasta llegar a colarse en una de las series más vistas del momento.

-Cuéntanos un poco acerca de Celia B: ¿cómo nace la marca?

La marca nace en 2012 cuando yo estaba viviendo en Shanghai, fui allí por trabajo, yo trabajaba en fast fashion pero llevaba años teniendo claro que quería hacer algo más personal y traducir mis valores y mi estética en algo más concreto. Después de llevar un año en China y tener mi red de contactos y haber conocido proveedores y gente que me podía ayudar pensé que era el lugar idóneo. Empecé diseñando las colecciones en el mercado asiático, en Tokio, en la Shanghai Fashion Week, y luego pasé a la moda estadounidense, conocí a una de las compradoras de Moda Operandi, que le encantó la colección, y así fue conseguí distribuir en Estados Unidos, que hoy es nuestro mercado principal.

-¿Entonces crees que te resultó más fácil crear la marca en Asia que si hubieras empezado en España?

Yo creo que sí, porque fue justo después de la crisis y allí había un florecimiento económico tremendo. De hecho, fue muy rápido, en Asia estalla todo de repente y me encontré con un público con ganas de escuchar nuevas propuestas y de consumir productos nuevos y eso me dio un impulso que aquí me hubiese costado más. Yo lo que veo con la gente que lanza sus marcas desde España es que tiene que competir con precios muy bajos y es muy difícil cuando quieres hacer un producto artesanal en cantidades tan pequeñas. Allí afortunadamente había gente con un nivel económico más alto que estaba consumiendo moda.

-Y quizás es un mercado que se atreve más a la hora de vestir

También, allí la verdad es que la gente es superexperimental. Ahora están en un lado más tecno y vanguardista, pero en aquel momento sí que les encantaba el tema de los colores y experimentar con estampados bohemios como los míos, pegaba total con la estética que se llevaba.

-Tus diseños se caracterizan precisamente por esos estampados potentes, colores vibrantes y estética alegre. ¿Crees que ahora más que nunca necesitamos este tipo de looks que griten optimismo?

Sí, totalmente. Bueno, yo siempre he creído en lo necesario de este tipo de moda y de comunicar alegría y optimismo a través de como te vistes, pero justo claro, después de un año muy duro de tristeza, confinamiento, no querer arreglarte… se ve el poder que tiene el plantarte un vestido de flores de colores y unos zapatos monos, que levanta el ánimo. De hecho, la marca ha experimentado un crecimiento brutal desde la pandemia, al principio fue duro porque no podía entregar los pedidos a tiempo cuando cerró China, y posteriormente cerró Estados Unidos. Tuvimos mucho miedo pero es verdad que esa colección que costó tanto pero acabamos enviando se vendió fenomenal y a partir de ahí hemos estado creciendo exponencialmente.

- Has vestido a Ruby (Mimi Keene), uno de los personajes revelación de la última temporada de Sex Education. ¿Cómo llegan tus diseños a una de las series más exitosas del momento?

Viendo la segunda temporada de la serie, que me encanta, dije ‘jolín es que yo tengo que estar aquí’, porque me parecía que pegaba un montón la estética, entonces me informé de quién era la estilista -Rosa Dias-, y le escribí y enseguida me contestó que le encantaba y que estaríamos en contacto. Meses después me contactaron de la productora y compraron 10 vestidos para la serie e imagínate la emoción. He tenido que esperar dos años para verlo, tampoco sabía cuáles iban a salir. Fue una sorpresa cuando veo la foto promocional de la serie, que sale Ruby con el vestido, que encima tiene un papel muy protagonista esta temporada y se le ve un montón el look. La verdad que mucho orgullo.

- Cuando te compraron los vestidos ¿tú sabías para qué personaje eran?

No, de hecho, era súper secreto, intriga total. Luego ya cuando los fittings Rosa me mandó alguna foto y pude ver que eran Ruby (Mimi Keene) y Emily (Rakhee Thakrar) pero era totalmente confidencial y fue muy al final. También le pusieron uno a Olivia (Simone Ashley), pero al final no salió porque al final cortaron la escena en postproducción.

- ¿Qué repercusión real te ha supuesto esta aparición? ¿Lo has notado a nivel de ventas?

No sabría decirte si es exactamente por eso, porque el vestido de Ruby no está a la venta (es de una colección pasada). Hicimos un tanteo para ver si lo volvíamos a poner y no nos pareció que tuviese una diferencia de acogida con respecto a otros diseños. Sí que es verdad que la marca esta creciendo un montón, sobre todo el en Reino Unido, que llevamos haciendo campaña de comunicación desde marzo del año pasado. Es un poco difícil saber el motivo, justo coincide con el lanzamiento de la colección de invierno que está gustando muchísimo, pero bueno, a nivel de redes y de medios lo hemos notado un montón.

- Puesta a imaginar, ¿en qué otra serie te gustaría que aparecieran tus diseños?

Me encantaría en Mrs. America o Euphoria, o en alguna película de Almodóvar, por supuesto. Me gustan las series y películas que tienen un universo estético peculiar, colorido… Concibo la moda como algo muy global, una disciplina artística que engloba muchas cosas, mi proyecto es algo muy personal y verlo como parte de una producción donde se cuida tanto la estética y la música me encantaría.