Mimi Keene, la actriz de 'Sex Education' que se ha convertido en la última chica de moda

Sex Education se ha convertido en una de las series más vistas de la historia de Netflix a golpe de carcajada, llanto y, sobre todo, gracias a un importante mensaje que se esconde entre las vivencias amorosas de un grupo de adolescentes y también adultos. Por supuesto, su reparto ha ayudado a que se haya convertido en una de las favoritas de la plataforma y también en una habitual en las ceremonias de premios. Además de una brillante Gillian Anderson (en el papel de la doctora Jean Milburn) a la que es imposible no adorar en cada capítulo, la serie británica trajo consigo una nueva hornada de jóvenes talentos a los que merece la pena no perder de vista porque serán los grandes protagonistas de los próximos años. De todos ellos, la recién estrenada tercera temporada nos ha descubierto— o mejor dicho, redescubierto — a una joven promesa no solo de la interpretación, sino del terreno de la moda y de la belleza. Nos referimos a Mimi Keene.

Keene, que da vida en la ficción a Ruby, que empezó siendo uno de los personajes menos queridos por su imagen de 'chica mala de instituto', se ha ganado la ovación del público durante esta temporada de Sex Education. Un personaje que hasta el momento no se había desarrollado y era un desconocido para el espectador, abre ahora las puertas de su mundo interior, pone de manifiesto unas debilidades que creíamos inexistentes y hace que empaticemos hasta límites insospechados con sus amores y desamores. Con ello, Mimi Keene se ha ganado el corazón de los amantes de la serie y su nombre ha sido el más sonado de esta nueva temporada

¿Quién es exactamente Mimi Keene?

Nació en Londres en 1998 y, aunque ya ha tenido algunos papeles en la pequeña y gran pantalla, su salto al estrellato ha llegado recientemente gracias a Sex Education pero también a La protectora y Tolkien, donde comparte pantalla con la estrella de Emily in Paris, Lily Collins. La estrella británica se formó en la academia Italia Conti, donde también estudiaron otras personalidades destacadas como Naomi Campbell.

¿Por qué es la nueva chica de moda en las redes?

Además del impecable papel que hace con Ruby, los usuarios de Instagram y Twitter no han perdido de vista sus divertidos e inspiradores estilismos en la pantalla. De hecho, la actriz ha mencionado en alguna ocasión que, a pesar de no compartir apenas nada con su personaje, tiene la misma pasión por la moda que ella. Algo más que palpable en su perfil de Instagram donde se ha dejado ver con algunos looks de lo más tendencia luciendo desde vestidos negros ajustados hasta las adoradas bandanas. Tampoco decepciona en alfombras rojas, donde ya ha demostrado que dentro de poco será una de las más esperadas de las grandes galas del cine y la televisión. En cuanto a su cánon de belleza, sus looks beauty también son toda una inspiración y es que Mimi es una fiel embajadora de la belleza natural y del fenómeno makeup no makeup. Y tiene ese flequillo cortina, tan francés y tan estiloso con el que todas soñamos y que tan tendencia será este invierno, tal y como apuntan las pasarelas internacionales.