La mágica historia de HoYeon Jung, la actriz revelación a la que descubrió Louis Vuitton

Hasta hace 3 semanas, el juego del calamar era simplemente un pasatiempo infantil del que es probable que no hubieras oido hablar puesto que estuvo de moda en algunos países asiáticos durante la década de los 70. Sin embargo, desde el pasado 17 de septiembre da nombre a la que ya se ha convertido en la serie más exitosa de la historia de Netflix, y es que todo el mundo está hablando de esta ficción distópica surcoreana en la que 456 personas con problemas económicos luchan en un extremo juego de supervivencia con un bote que les cambiaría la vida a ellos y sus familias. Como ocurre siempre que el gigante de streaming lanza una producción a nivel mundial, los protagonistas han visto como su vida ha dado un vuelco y su popularidad ha crecido como la espuma, algo que se refleja a la perfección en los datos de sus perfiles sociales.

Una alianza esperada

HoYeon Jung, quien interpreta a Kang Sae-byeok (o, lo que es lo mismo, el número 067) ha aumentado un 4000% sus seguidores en menos de un mes. Como era de esperar, esta meteórica acogida ya ha repercutido en contratos publicitarios, y la joven acaba de fichar por Louis Vuitton. Hace apenas unas horas, la casa francesa desvelaba la noticia de su nombramiento como embajadora global, una alianza lógica si tenemos en cuenta que los inicios de HoYeon están muy ligados a ella. Aunque parezca increíble, El juego del calamar es su primer trabajo como actriz, puesto que anteriormente trabajaba como modelo, y su debut fue en el desfile primavera-verano 2017 de la marca, tras lo que protagonizó la campaña prefall de aquel mismo año.

Sus inicios en la moda

"Inmediatamente me enamoré del gran talento y la fantástica personalidad de HoYeon, y estoy deseando comenzar este nuevo capítulo del viaje que comenzamos en Louis Vuitton hace unos años", explica Nicolas Ghesquière, su director artístico. Por su parte, la surcoreana no puede estar más emocionada por esta nueva etapa, y declara que "es un honor comenzar mi carrera como actriz de la mano de Louis Vuitton, la marca para para la que ya he modelado. Tengo muchas ganas de vivir esta experiencia como embajadora mundial de la Maison".

Ya antes de debutar sobre la pasarela había hecho sus pinitos en el mundo de la moda. En 2013, a sus 16, participó en el reality Next Top Model, en el que quedó segunda y con el que logró situarse en el punto de mira. Tres años depués tenía lugar el citado desfile junto a Louis Vuitton, y apenas unos meses más tarde fue nominada a 'modelo del año' por la plataforma models.com. En 2019 se alzó con el Asian Star Award en los Asian Model Awards.

Una belleza camaleónica que enamora en todo el mundo

Aunque en la serie la veamos con un look muy diferente, HoYeon se hizo famosa con una larga melena de color rojo intenso, que se convirtió, junto a sus labios carnosos y sus piernas infinitas, en una de sus grandes señas de identidad, conquistando a las firmas más exclusivas a nivel mundial. Chanel, Fendi, Marc Jacobs, Miu Miu, Burbery, Jacquemus... la lista de marcas de primer nivel para las que se ha subido a la pasarela es muy extensa. También ha aparecido en numerosas portadas de revistas internacionales, ha protagonizado campañas y ha colaborado en videoclips de grandes artistas coreanos como Kim Yeon Woo o Lee Hyori.

Una nueva etapa fuera de las pasarelas

Lejos del glamour de los diseños de Alta Costura, las espectaculares joyas, los looks de belleza elaborados y los bolsos de firma, ha dado un giro radical a su vida al meterse en la piel de 067, una desertora norcoreana que decide participar en el juego para poder ayudar a su familia, atrapada aún en Corea del Norte. HoYeon Jung buscaba probar suerte en el mundo de la interpretación y lo ha hecho por la puerta grande, participando en un éxito global sin precedentes.

Hace apenas unas semanas, acumulaba en su perfil cerca de 400.000 seguidores -una cifra bastante elevada para tratarse de una modelo de pasarela- y hoy posee ya más de 16 millones. Este éxito, sumado a las recientes declaraciones en las que asegura estar más que ilusionada con su nueva carrera profeaional, parece apuntar a que su futuro está lejos de las pasarelas, aunque nunca se sabe.