La desconocida relación de Gillian Anderson con su 'jefe', el creador de 'The Crown'

La cuarta temporada de The Crown fue estrenada el pasado 15 de noviembre con muchas sorpresas e importantes novedades, entre ellas que el creador de la aclamada serie Peter Morgan haya contado para el elenco con su pareja en la vida real, la actriz Gillian Anderson, con la que lleva cuatro años de relación. Fue el propio Morgan quien convenció a Anderson para que interpretase el papel de Margaret Thatcher, que ha supuesto todo un reto para esta intérprete británico-estadounidense - conocida por su célebre papel en Expediente X- después de que tantas actrices británicas hayan interpretado a 'la dama de hierro' con un rotundo éxito.

Además de meterse en la piel de la primera ministra británica, la actriz se enfrentó al desafío de trabajar por primera vez con su pareja, el guionista de The Crown, con quién empezó a salir en 2016. Pero lo hizo con una condición: no tratar ningún tema relacionado con The Crown fuera del set de rodaje por el bien de su relación. "Por nuestra propia cordura, y realmente en beneficio de la relación, teníamos límites muy claros... Yo no voy a comentar los guiones, pero tú no puedes comentar la interpretación", señaló Anderson en una entrevista para la revista Harper's Bazaar.

Gillian siempre ha sabido separar su vida personal de la profesional, algo que supo hacer desde que se convirtió en madre por primera vez. Anderson recuerda cuando nació su primera hija Piper, que ahora tiene 26 años, nacida de su primer matrimonio con uno de los directores artísticos de la serie, Clyde Klot: "Creo que es algo que aprendí bastante pronto, siendo una madre joven en una serie de televisión realmente intensa. Estaba o en el set o en mi tráiler teniendo que cerrar la puerta para no seguir siendo esa persona y ser mamá".

Anderson es madre de otros dos niños, Oscar, de 14 años, y Felix, de 12, de su relación con el empresario Mark Griffiths. Y son precisamente sus tres hijos una de las principales razones por las que Anderson prefiere no vivir con su actual pareja y dedicarse por completo a sus hijos, que viven con ella en Londres.

"No vivimos juntos porque si lo hiciésemos sería el final de nuestra relación. Funciona muy bien tal y como está. Cuando nos juntamos es maravilloso”, confesó Anderson en una entrevista para el diario The Sunday Times a principios de año. "Funciona muy bien como está, es muy especial cuando estamos juntos", ha dicho la agente Scully de Expediente X.

Gillian Anderson ha calificado de "extraordinaria" su experiencia como parte del elenco de The Crown. En una de las pruebas de vestuario, Gillian coincidió con Peter Morgan y no puede evitar recordar ese encuentro durante el rodaje de un modo anecdótico. "Le sonreí como Gillian sonríe a su novio, y él dijo: '¡Esta es Thatcher! Esta sonrisa es Thatcher!'. Y yo le dije: '¡No! ¡Esta sonrisa soy yo!", relata con humor.

La cuarta temporada de la serie se centra en la aparición de Margaret Thatcher como primera ministra y en el sufrimiento de Diana Spencer en su matrimonio con el heredero al trono británico, el príncipe Carlos, que lucha por mantener su affaire con la mujer que siempre amó, Camilla Parker Bowles.

