La oferta de 'The Crown' que el conde Spencer rechazó

The Crown, una de las ficciones de Netflix que más éxito y expectación provoca, ya ha estrenado su cuarta temporada en la que la relación y boda de Diana de Gales y Carlos de Inglaterra centra gran parte de la trama. Más de dos décadas después de su muerte, la inolvidable Princesa está más de actualidad que nunca y su vida sigue despertando un gran interés. La ficción comienza con los inicios del romance de la pareja, cuando la entonces hija del VIII conde Spencer conoció al heredero al trono casi de manera casual. La aristócrata vivía por aquel entonces en Althorp House, la casa señorial, en la que se crío en el condado inglés de Northamptonshire y donde descansan los restos mortales de Diana. La serie, que destaca por su cuidada escenografía, intentó que la propiedad de los Spencer pudiera ser filmada para así dar más verosimilitud, pero Charles, hermano de la Princesa, rechazó la oferta.

VER GALERÍA

El equipo detrás de la aclamada ficción le preguntó al actual conde Spencer si podían rodar alguna escena de la vida de Diana de Gales -interpretada por Emma Corrin- en Althorp House, donde los hermanos se criaron, pero él se negó. La magnífica propiedad pertenece a la familia desde 1508 y tiene una de las mejores colecciones privadas de muebles, pinturas y cerámicas de Europa. Así lo ha manifestado al presentador Alan Titchmarsh, en el programa Love your Weekend de la cadena de televisión ITV cuando fue preguntado sobre sus impresiones al ver la nueva temporada de The Crown. El Conde asegura que se negó a que su vivienda más emblemática se convirtiera en un set porque la gente se olvidaría de que es ficción. “Mucha gente, sobre todos los estadounidenses, me dicen que han visto The Crown como si fuese una lección de Historia y no es así”, dijo. Sobre la veracidad que la producción de Netflix hace de los hechos, Chalres contestó que “tiene muchas conjeturas y mucha invención” y añadió que se siente en el deber de defender y proteger el legado de su difunta hermana: “Siento que es mi deber defenderla cuando pueda”, aseguró. “Diana me dejó, por ejemplo, como guardián de sus hijos, así que siento que me transmitió una gran confianza (…) Así que siento que tengo que tener un papel para honrar su memoria”, aseguró.

VER GALERÍA

- El príncipe Guillermo cree que investigar la polémica entrevista de su madre es 'un paso en la dirección correcta'

- El 'cuento de hadas' de la princesa Diana protagoniza las nuevas imágenes de 'The Crown'

Hace unos días, una fuente anónima cercana al príncipe Guillermo manifestó al Daily Mail lo que el hijo mayor de la Princesa opina sobre esta cuarta temporada, en la que su madre entra en la familia Windsor. Las impresiones del duque de Cambridge no pueden ser más negativas: “No está muy contento con la serie. Siente que sus dos padres están siendo explotados y presentados de forma falsa y simplista para hacer dinero”. Su malestar vendría porque en la serie no se especifica qué partes ocurrieron en la vida real y cuáles son ficción. “En este caso es arrastrar cosas que sucedieron en tiempos muy difíciles hace 25 ó 30 años sin pensar en los sentimientos de nadie. Eso no es correcto ni justo, especialmente cuando muchas de las cosas que se muestran no representan la verdad”, aseguró la misma fuente.

VER GALERÍA

El estreno de los nuevos capítulos deThe Crown no es el último frente que ha vuelto a poner a Diana de Gales de plena actualidad. La entrevista que concedió a la BBC hace 20 años en la que se sinceró sobre su matrimonio está siendo investigada para saber las circunstancias que llevaron a la madre de los príncipes Guillermo y Harry a hablar sin tapujos sobre su intimidad con el periodista Martin Bashir. Tantos los hijos como el resto de sus familiares quieren conocer la verdad pues siempre se ha puesto en duda los métodos con los que se logró que la malograda Princesa se sentara delante de las cámaras de televisión para declarar que su matrimonio estaba formado por tres personas.

Loading the player...

Diana de Gales en ‘The Crown’, ¿qué es realidad y qué ficción?