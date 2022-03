¿Qué opina el príncipe Guillermo de la representación de Diana en ‘The Crown’?

Loading the player...

La vida de Diana de Gales ya era conocida por todos desde que se casó con el príncipe Carlos de Inglaterra, pero fue su trágica muerte el 31 de agosto de 1997 la que la convirtió en un verdadero icono. Ahora, la serie The Crown se centra en la llegada de una joven Lady Spencer a la familia Windsor en un relato que no se preocupa en ocultar las sombras de una vida en el ojo público. La producción tampoco explica dónde empieza y dónde acaba la ficción, algo que podría haber molestado dentro de Palacio. Una fuente anónima cercana al príncipe Guillermo ha contado al diario Daily Mail lo que el hijo de Diana de Gales opina sobre esta cuarta temporada. Dale al play y no te lo pierdas.

