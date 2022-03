¿Realidad o ficción? Lo que cuenta 'The Crown' y lo que ocurrió de verdad

Loading the player...

La popular serie de Netflix The Crown cuenta la historia del reinado de Isabel II. Aunque la serie siga una línea de sucesos real, muchas de las tramas se apoyan en rumores. No debemos olvidar de que se trata de una serie de ficción y que, a pesar de que la mayoría de estos eventos ocurrieran en la vida real, el desarrollo de los personajes o algunos hechos pertenecen al imaginario del director y los guionistas. Resulta interesante saber que el duque de Edimburgo sí llama cariñosamente 'repollo' a su esposa; o que no existe evidencia de que la princesa Margarita deseara desde pequeña acceder al trono. Dale al play y descubre qué es realidad y qué es ficción en la nueva temporada de The Crown.