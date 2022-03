'The Crown' enfada al exsecretario de prensa de la reina Isabel II

El que fuera el secretario de prensa de la reina Isabel II hasta el año 2000, Dickie Arbiter, ha respondido con dureza a una de las tramas que la tercera temporada de The Crown tratará. Uno de los nuevos episodios de la ficción insinúa que la monarca (interpretada por Olivia Colman) podría haber mantenido un idilio con Lord Porchester (Joseph Kloska), el jefe de su equipo de caballos de carreras, durante un viaje por Francia y Estados Unidos con el objetivo de encontrar la mejor manera de entrenar a los animales. Pese a que no hay pistas de ninguna relación entre ellos, Felipe de Edimburgo se muestra enfadado a su vuelta a Reino Unido, lo que da pie a que el espectador interprete lo que quiera.

Ha sido esta historia la que no ha gustado nada a Dickie Arbiter y, en una conversación con The Times, ha criticado que Netflix haya querido plasmarlo así. "Es de muy mal gusto y totalmente infundado. La Reina es la última persona en el mundo que podría considerar el mirar a otro hombre. No solo es escandaloso -este rumor lleva décadas dando vueltas- sino que no se sostiene. The Crown es ficción", ha asegurado el hombr de 79 años. "Nadie sabe ninguna conversación entre miembros de la Familia Real pero la gente dirá lo que quiera para hacerlo sensacionalista", añade.

El guionista de la serie Peter Morgan fue el encargado hace algunas semanas de explicar cómo investigan para crear las historias que forman parte de cada temporada. En una entrevista con GQ explicó que primero leen todo lo que pueden sobre un determinado espacio de tiempo en la vida de los personajes y, entonces, escogen ciertos eventos. "Una vez que he identificado lo que me interesa les pido a los investigadores que vayan mucho más allá. Me aportan documentos y yo empiezo a pensar en historias", revelaba.

Esta y otras declaraciones de los creadores de The Crown han dejado siempre claro que los hechos que tienen lugar en la ficción solo son eso, ficción. A pesar de que la serie sigue una línea de sucesos real y que cualquiera con memoria o conocimientos de la historia moderna puede corroborarlo, es una serie dramática que solo se basa en lo que se sabía de puertas para fuera. Muchas de las tramas se apoyan en rumores o habladurías mientras que otras reflejan hechos probados, como la reacción pública de la Reina ante ciertos sucesos políticos o los intercambios sociales que se han conocido a través de terceras personas.

Entre las tramas históricas que conoceremos en esta tercera temporada están la presentación de Camilla Parker-Bowles o el primer marido de la princesa Anna, Mark Phillips. Se especula con que veamos también el intento de secuestro a la única hija de la reina Isabel, que tuvo lugar en 1974 y que acabó con cuatro heridos por disparos. ¿Verás los nuevos episodios de la ficción?

