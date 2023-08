El motivo por el que 'The Crown' escogió España para rodar su cuarta temporada La ficción de Netflix estrenó este domingo sus nuevos episodios y no habrá más hasta 2022

Este domingo se ha estrenado la cuarta temporada de The Crown, y ya se ha convertido en uno de los temas más comentados de la semana. Muchos se la han terminado ya mientras que otros prefieren verlo con tranquilidad ya que no habrá nuevos episodios hasta 2022, pero sea cual sea tu manera de verlo, quizás te interese conocer -sin spoilers- algunos de los detalles que se esconden tras las escenas más importantes de la edición. Australia tiene un importante protagonismo en el capítulo seis, puesto que supone el gran momento de Carlos (Josh O'Connor) y Diana (Emma Corrin) para brillar y también tiene importancia diplomática. Sin embargo, pese a lo que la imagen pueda ofrecer, no se rodó en el continente oceánico, sino en España.

Martin Childs es el diseñador de producción desde la primera temporada, con la que consiguió un premio Emmy. Su trabajo para The Crown es inmenso, puesto que tiene que situar escenas muy conocidas por todos y ambientar otras que son más desconocidas para el gran público. Según explican desde Netflix, fue él quien escogió España para sustituir los momentos que tienen lugar en Australia y Nasáu (Bahamas), convencido de que nuestro país tenía "mucho que ofrecer" incluso después de utilizar algunas localizaciones para la tercera edición. No solo por nuestros paisajes, sino también por la arquitectura, que podía llegar a considerarse australiana.

"No todo España sino un triángulo relativamente pequeño en España", comenta el artista, que ganó un Oscar por su trabajo en Shakespeare in love. "Mezcla España con nuestras localizaciones británicas que también parecían australianas y solo necesitábamos la luz española para compensar el gris de Inglaterra para completar la ilusión", comparte. "Eso sin contar con todo lo que necesitábamos en términos de construcción y decoración del set", añade Childs, que por suerte tuvo tiempo a finalizar el rodaje en Málaga, Madrid y Almería en octubre del año pasado.

Todo un éxito

Las redes sociales y los medios especializados se han deshecho en halagos para The Crown, que en sus tres ediciones anteriores ha ganado dos Globo de Oro y tres Primetime Emmy. Con guiones de Peter Morgan, alabado por todos como el artífice de historias tan bien resueltas, la ficción entra en acción al final de la década de los 70, con la llegada al poder de Margaret Thatcher y la búsqueda de una esposa para el príncipe Carlos, que ya ha entrado en la treintena y sigue soltero. Es cuando conocemos a Diana Spencer, que tiene solo 16 años cuando coincide con el heredero y que está totalmente encandilada con él.

Se dudó de que la cuarta temporada pudiera llegar a buen puerto y a nuestras pantallas en su época habitual debido a la COVID-19, pero finalmente lo consiguieron. Ahora, será la quinta, con nuevos protagonistas, la que vea cómo se retrasa su calendario. Imelda Staunton interpretará a la reina Isabel en la siguiente edición, mientras que Jonathan Pryce dará vida al príncipe Felipe. Elizabeth Debicki está también confirmada como la princesa Diana y se ha especulado que Dominic West de vida al príncipe Carlos.

