Diana de Gales en 'The Crown', ¿qué es realidad y qué ficción? El 'Daily Mail' ha publicado que el príncipe Guillermo 'no está muy contento' con la serie

Loading the player...

La cuarta temporada de The Crown se centra en la llegada de Diana de Gales a la Familia Real británica. La serie muestra las luces y sombras de un personaje que acabó convirtiéndose en un verdadero icono mundial cuando el 31 de agosto de 1997 murió en un accidente de tráfico tras ser perseguida por paparazzi. Según el Daily Mail, al príncipe Guillermo no le ha gustado nada el retrato que se hace de la familia. "Siente que sus dos padres están siendo explotados y presentados de forma falsa y simplista para hacer dinero", afirma una fuente anónima al diario. Pero, ¿qué hay de cierto en lo que muestra la serie? ¿Dónde acaba la realidad y empieza la ficción? Dale al play y no te lo pierdas.

-El motivo por el que 'The Crown' escogió España para rodar su cuarta temporada

-Seis pelucas por persona, cientos de vestidos... las curiosidades de la cuarta temporada de 'The Crown'