Isabel II, 'molesta y decepcionada' por la imagen que se muestra de ella en 'The Crown'

The Crown acaba de estrenar su cuarta temporada, una de las que más expectación ha provocado ya que en ella aparece la figura de Diana de Gales, interpretada por Emma Corrin, y se centra en la relación y el matrimonio que la malograda Princesa tuvo con el heredero al trono. Ambientada entre 1977 y 1990, a lo largo de sus diez capítulos, la actuación de sus personajes principales así como la deslumbrante escenografía están recibido muchos elogios en todo el mundo. Sin embargo, a los verdaderos protagonistas de la trama parece que la serie no les está gustando tanto y están algo consternados por cómo son reflejados en la pequeña pantalla, según ha podido saber la versión inglesa de ¡HOLA!

A las alabanzas en estos nuevos capítulos de The Crown se suman las críticas por el retrato que de la Familia Real se muestra a los telespectadores. Los parientes más cercanos de Isabel II aparecen como distantes, egoístas y carentes de empatía. La ficción “utiliza a la Familia Real británica como eje principal que fascina a miles de millones de personas y la pinta según la temporada en la que nos encontremos”, dice un informante real a Hello! “Es una autopsia en vivo, una disección patológica de un ser vivo que respira y no debe tolerarse. La Familia Real es la más trabajadora y la más obediente de cualquier parte del mundo. Constantemente triunfan cuando los políticos u otros cargos no lo hacen y ofrecen un incomparable servicio público”, asegura la misma fuente.

“Nadie sabe lo que sucede detrás de las puertas cerradas de los palacios y el hecho de que Su Majestad la Reina, posiblemente la monarca más grande que el mundo haya visto jamás, y sus descendientes cercanos sean vistos ahora a través de la lente difamatoria de The Crown es tan horrible como trágico”, sentencia este informante a Hello! Así las cosas, parece que los Windsor no son grandes fanáticos del éxito de Netflix y el exsecretario de prensa de la Reina, Dickie Arbiter, asegura que la soberana está molesta por la representación que se da de su familia en la nueva temporada. “La Reina está enojada por cómo The Crown retrata a la Familia Real y decepcionada de que la trama solo se enfoque en sus relaciones”, asegura.

Por su parte, los amigos del príncipe Carlos han acusado a la producción televisiva de que la descripción de su matrimonio con Diana se presente como un hecho histórico y critican que la memoria de una persona esté siendo calumniada para crear un drama para el entretenimiento comercial. “Ninguno de ellos merece que secuestren su identidad para obtener beneficios. No es fácil para el Príncipe o para cualquiera de sus hijos ver el matrimonio de sus padres retratado de esa manera”, asegura una amigo. Otros consideran que presentar a la princesa Diana como víctima de una familia despiadada es algo injusto y lamentan que haya “mucha gente que vea esto y piense que es la verdad”.

