El divertido sueño de Mike Tindall: tiene ya su actor elegido para 'The Crown'

Desde que el pasado 15 de noviembre se estrenó la 4 temporada de The Crown, se desmenuzan todos los detalles, desde el vestuario de Diana de Gales hasta la veracidad de sus diálogos. Por otro lado, se suceden las noticias sobre qué le está pareciendo a la Familia Real, sobre todo al príncipe Carlos, unos pasajes que no siempre muestran su lado más amable. En público ningún Windsor quiere pronunciarse sobre ello, bueno, casi ninguno. Mike Tindall, el más espontáneo de todos, entra al trapo en incluso fantasea con el actor que quiere que lo interprete.

El marido de Zara Phillips –la única hija de la princesa Ana, con la que tiene dos hijas, Mia y Lena- siempre ha sido un tipo pelín descarado (el mejor sentido de la palabra). Su entrada a la Casa Real no varió su estilo de jugador de rugby curtido en mil batallas, algunas con notable éxito, ya que llegó a ser Campeón del Mundo. Esta faceta de su vida nunca ha quedado atrás, Tindall participa en todo tipo de citas deportivas, también como comentarista y ha sido precisamente en ese escenario en el que ha salido el tema del que ahora todos hablan en el Reino Unido.

Mike Tindall debuta con un aspecto nuevo y sorprendente después de arreglarse la nariz

Fue durante su participación en el podcast The Good, the Bad and the Rugby, especializado en el mundo del rugby y en el que participa con asiduidad, en el que el marido de Zara confesó que ese está poniendo al día con la serie y que todavía va por la mitad de la tercera temporada. “Estoy bastante intigrado por ver que ocurre”, le dice el exjugador al presentador del podcast Alex Payne, a la vez que añade: “Recordar que es un drama”, dejando ver entre líneas que no todo tiene porque a ver sucedido a pies juntillas como se relata.

La mejor parte llegó cuando el yerno de la Princesa Real confesó tener un actor elegido para que le interprete: Jason Statham, mundialmente conocido por sus papeles en el cine de acción y casado con el ángel de Victoria’s Secret, Rosie Huntington. “Estoy deseando ver la llegada de Jason Statham, con su acento del norte”, dijo Tindall haciendo referencia al lugar de nacimiento del actor británico.

Este “sueño” de Tindall o más bien una broma le sirvió para que el presentador y los colaboradores le tomaran un poco el pelo. El presentador dijo: “Tú tienes que estar en la quinta temporada”. Pero Mike afirmó: “Yo creo que salgo en la temporada 62”. Lo cierto es que todavía se desconoce los años que terminará cubriendo la serie pero no parece muy probable que abarque hasta el año 2010, cuando se anunció su compromiso con la nieta de la Reina, o hasta el verano de 2011, cuando se celebró la boda de la pareja en una modesta pero ideal parroquia de Edimburgo.

Diana de Gales en 'The Crown', ¿qué es realidad y qué ficción?

¿Qué opina el príncipe Guillermo de la representación de Diana en ‘The Crown’?

La cuarta temporada –en la que Diana de Gales y Margaret Thatcher son grandes protagonistas- termina en 1990 y no se ha concretado el periodo temporal que cubrirá la quinta temporada. Deadline publicó que una sexta temporada podría terminar con la llegada del nuevo milenio, de ser así, ni Mike Tindall ni Jason Statham tendrían lugar. Aunque eso no haría perder ni un ápice de interés a la serie ya que la década de los noventa fue muy ajetreada para los Windsor: los príncipes Andrés, Carlos y Ana se divorciaron, falleció Diana de Gales y se incendió el Castillo de Windsor.

Loading the player...

Haz click para ver el tráiler de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!