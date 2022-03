Isabelle Junot, la invitada del estampado tropical con más personalidad

Al contrario de lo que el street style parecía haber dejado claro esta temporada, los colores neutros y lisos no son precisamente la debilidad de las invitadas de 2021. Todo lo contrario. Este año, las bodas se llenan de looks cargados de colores vivos y, sobre todo, de estampados. Hablamos del vestido mix&match de Mariló Montero en el enlace de Ymelda Bilbao y Borja Mesa-Jareño, o del diseño floral que Tamara Falcó ha elegido para la boda de Felipe Cortina y Amelia Millán. Boda, esta última, a la que también ha sido invitada Isabelle Junot, la prometida de Álvaro Falcó que triunfa en todos los ámbitos (también con su elección de look para la ocasión).

Isabelle Junto defiende el estampado tropical con este look de invitada

Han sido muchos y muy diversos los looks de invitada del día de hoy, 10 de julio, en bodas diferentes. Y, sin embargo, la mayoría de ellos comparten un denominador común muy claro, y ese es el del riesgo (acertado) a través de colores y estampados o apliques joya. Ha sido el caso, sin ir más lejos, de la espectacular Marta Ortega o Isabelle Junot. En el caso de esta última, también invitada a la boda de Felipe Cortina y Amelia Millán, la apuesta tiene como protagonista un original estampado tropical impreso sobre un vestido largo, con escote corazón y estola a juego.

La coach en nutrición y alimentación intuitiva demuestra, una vez más, que es una de las chicas de la jet-set que no puedes perder de vista. Y es que, con su elección de look de invitada, demuestra una gran personalidad en términos de moda, siendo su vestido con motivos de palmeras bicolor (negro y rojo) un alegato al estilo años 2000 de lo más original. Además, aprovechando la clase del escote palabra de honor con forma de corazón, Isabelle ha añadido una estola de la misma tela, que caía sobre sus hombros y con mangas tipo globo y puños con botones que ponían un toque verdaderamente original, igual que el calzado escogido: con suela de esparto.