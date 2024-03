Así están siendo los primeros meses de Isabelle Junot como mamá con Philippa

Loading the player...

Philippa, la hija de Isabelle Junot y Álvaro Falcó, cumplió recientemente nueve meses de vida. La niña vino al mundo el 11 de junio de 2023 y recientemente fue bautizada en la iglesia de San Fermín de los Navarros Madrid, rodeada por sus seres queridos. Mientras tanto, sus padres retoman sus rutinas. La marquesa de Cubas consigue conciliar "corriendo de arriba abajo", tal y como ella misma ha declarado durante el evento Las Joyas de The Macallan by Forbes. Allí ha explicado cómo está viviendo sus primeros meses como mamá y cómo es la pequeña Philippa. Y es que, aunque Isabelle no para, sin duda, merece la pena.

