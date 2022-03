El vestido joya que ha convertido a Marta Ortega en la invitada más original y elegante

Si en otro tiempo era la primavera la época de bodas por excelencia, este 2021, el verano se ha convertido en la nueva estación de los enlaces, y este fin de semana parece uno de los más solicitados, al menos entre la jet-set española. Ymelda Bilbao de la Cierva y Borja Mesa-Jareño, Mónica Aznar Oriol y Fadrique Balmaseda, o Inés Pérez-Pla y Alberto Pablos eran algunas de las parejas que hoy pasarían por el altar, aunque si había una boda que generara expectación, ese era la de Felipe Cortina y Amelia Millán. El hijo del empresario Alfonso Cortina, también empresario, y la arquitecta y decoradora se casarían esta tarde en la iglesia de San Bartolomé Apostol en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), rodeados de un círculo compuesto por nombres tan destacados como Álvaro Falcó, Tamara Falcó o Marta Ortega, quien, una vez más, se ha convertido en una de las invitadas más originales y elegantes de la celebración, vestida de Valentino vintage.

La hija de Amancio Ortega, creador de Inditex, ha vuelto a demostrar su pasión por la moda y un conocimiento de las tendencias que no le impide renunciar a su estilo personal. Si en la reciente boda de Pedro Bravo y Carlota Pérez-Pla había arriesgado (y acertado) superponiendo un suéter calado sobre un slip dress, ahora repite ese mismo efecto 'dos piezas', aunque con un estilismo mucho más sofisticado.

En esta ocasión se ha decantado por un espectacular vestido joya dorado con cristales bordados desde el que, a la altura de la rodilla, nace una falda larga con vuelo en color azul noche, una alternativa perfecta al clásico negro. Además, este detalle de crear un volante a media pierna hace parecer más alta, un truco de estilista que las expertas en moda ponen en práctica a menudo.

La empresaria ha completado el look con unas sandalias de tacón alto también doradas, un bolso de mano oscuro y algunas pulseras de aire bohemio, un detalle rompedor para un look tan elegante. También su peinado, un moño alto con algunos mechones sueltos sobre la nuca, contrastaba y aportaba un toque más relajado, aunque sin duda la pieza clave de su estilismo era el precioso vestido-joya, un diseño que, como ya ha sucedido con otros looks de Marta Ortega (por ejemplo, el famoso vestido de flecos que llevó a un desfile de Alta Costura de París), podemos imaginar perfectamente convertido en el próximo best seller de Zara.