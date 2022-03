El vestido más icónico de Marta Ortega vuelve a Zara por 23 euros

Hay diseños que nacen con vocación de superventas, ideados para conquistarnos a todas y viralizarse en redes y otros que, casi sin quererlo, logran el mismo objetivo para sorpresa de todos. En este segundo caso podríamos incluir varias de las prendas más famosas de los últimos años de Zara, como la chaqueta de cuero mostaza, el vestido de lunares al que se rindió Tamara Falcó o el famoso look de invitada cuajado de flecos con el que Marta Ortega conquistó París en verano de 2018. Han pasado dos años, pero la influencia de aquel estilismo que llevó la empresaria sigue siendo tal que, cada temporada, el buque insignia de Inditex lanza alguna versión similar para aquellas que no llegaron a hacerse con él en su momento, y tenemos que decir que la de este verano se parece mucho al original.

VER GALERÍA

Una modelo de excepción

Buceando en la web de la marca española podemos descubrir una nueva campaña que, como las lanzadas en los últimos meses, ha sido tomada en las casa de las propias modelos debido al confinamiento. Una de las que se ha fotografiado a sí misma con las propuestas más recientes de Zara ha sido Anja Rubik. La supermodelo polaca protagoniza este editorial en el que, además, lleva el vestido destinado a convertirse en uno de los preferidos de las españolas de cara a este verano. Sentada en el alféizar de la ventana, nos da pistas de cómo queda esta pieza que queremos copiar ya mismo. Abogando por el minimalismo, lo luce sin accesorios y con un beauty look totalmente natural.

- Lee también: Chiara Ferragni se ha comprado las 4 minifaldas virales de la nueva colección de Zara

VER GALERÍA

Similitudes y diferencias

A pesar de que en las instantáneas de Anja no se aprecia a la perfección, la gran novedad de esta pieza es su tejido, puesto que este año cuenta con un ligero toque brillante perfecto para esas citas de verano o largas noches con amigas. Sí que mantiene el color blanco del original, así como su escote halter y, cómo no, sus miles de flecos que bailan cuando te mueves. Sin embargo, también cambia el bajo, puesto que en el modelo de 2018 era midi y asimétrico y este es en clave mini, más cómodo y perfecto para lucir piernas infinitas con unas cuñas o sandalias de tacón. Si tú también te has enamorado de él, te recomendamos que te des prisa, puesto que tanto su diseño como su precio (22,95 euros) resultan de lo más apetecibles. De momento, ya se han agotado algunas tallas en web a pesar de haberse lanzado hace pocos días, pero informan de que pronto volverán a estar disponibles.

- Lee también: Zara versiona los básicos más cañeros del armario de Marta Ortega

VER GALERÍA

Así lo llevó Marta

Como suele ocurrir, Marta Ortega se adelantó a la nueva colección de Zara con este llamativo vestido y se lo puso para asistir al desfile de Valentino Alta Costura en París en 2018, donde lo acompañó de unas sandalias doradas de tacón también pertenecientes a la casa española. Desde el momento en que se lo vimos, numerosos medios se preguntaban dónde lo habría comprado, puesto que, de primeras, podía parecer incluso una creación de alguna firma exclusiva. Sin embargo, poco después se puso a la venta en la tienda tanto en blanco como en su versión plomo, y, como era de esperar, no tardó en agotarse. También fue objeto de deseo para muchas influencers como Mery Turiel o Silva Zamora de Lady Addict, quienes ayudaron a que se viralizara totalmente y se agotara cada vez que lo reponían.