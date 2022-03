Adriana Abascal diseña las botas de tacón más deseadas de la segunda temporada de 'Emily In Paris'

Queda poco para que podamos disfrutar de la segunda entrega de Emily In Paris. La serie que nos atrapó con su potente vestuario vuelve este 22 de diciembre. Mientras tanto, Netflix nos ha dejado un pequeño anticipo con nuevas imágenes del rodaje que revelan algunos de los looks con los que su protagonista brillará esta temporada. Entre ellos, no solo fichamos las tendencias más bonitas (y ponibles) que llevaremos este próximo año sino también, un par de botas muy especial diseñado por la empresaria mexicana Adriana Abascal que no ha tardado en hacerse viral.

Así son las botas virales que han pasado de la ficción a la realidad

Para los seguidores de la serie acostumbrados a los llamativos estampados y las siluetas extravagantes que generalmente conforman el armario de Emily, han destacado por encima de todo estas botas de caña alta y tacón alto en cuero de napa color 'brandy', bajo el sello de Maison Skorpios, lanzado por Abascal a finales de 2020. Se trata de un modelo knee-high, el más icónico de la firma, que se encuentra disponible por 995 euros en una gama de 10 colores distintos, que van desde el clásico negro hasta el dulce lila o el verde supertendencia.

Un año ha pasado desde el lanzamiento de la marca y esta no para de cosechar éxitos por sus diseños atemporales de altísima calidad y compromiso sostenible, confeccionados al completo en cuero italiano y entregados a sus clientas en una exquisita bolsita coleccionable elaborada con lujosas telas italianas y bordadas a mano en México por artesanas locales. Se cuida hasta el más mínimo detalle. De hecho, el par escogido para la serie no puede ser más simbólico, pues fue bautizado como Adriana, como su fundadora, quien -al igual que la protagonista- reside en la capital francesa con su marido, el ejecutivo Emmanuel Schreder. ¿Es acaso ella misma una 'Emily' del mundo real?

El calzado atemporal y sostenible llega a Emily In Paris

El pasado mes de octubre, abría por primera vez las puertas de su primera boutique en la exclusiva Rue de Grenelley de París con una fiesta congregó a la crema y nata del mundo de la moda, donde no faltó su amiga la estilista Marylin Fitoussi. En colaboración con la mítica Patricia Field, también encargada del vestuario de Emily In Paris, esta ha contado con Adriana para uno de los looks más sonados de la segunda temporada, donde podremos ver a Lily Collins luciendo las atemporales botas de caña alta y tacón fino con un minivestido de estampado tribal, chaqueta floral en amarillo con maxisolapa y complementos al tono, rematando el estilismo con un vistoso bucket hat de damero. Es cierto que quizá nosotras llevaríamos nuestras Adriana con un par de vaqueros o una americana clásica, pero Emily Cooper nos abre siempre la puerta a un abanico desconocido de curiosas combinaciones.

Nueva temporada, nuevo armario y el zapato perfecto

Tras el lanzamiento de su primera temporada, el vestuario recibió numerosas críticas por su estética caricaturesca, especialmente si hablamos del personaje que pone nombre al proyecto. Emily lleva estampados llamativos, colores intensos, accesorios aparentemente inapropiados, casi con tono irónico, en contraste con el estereotípico estilo francés, tan clásico y eterno como un vestido lencero, un abrigo camel o un traje negro bien entallado.

Aunque gran parte de ello fue intencional, según explica su creador Darren Starr, el mismo director y guionista que trabajó con Field en Sexo en Nueva York, el 'error' de vestuario no se repetirá en esta segunda entrega. Emily no dejará de lado su característico mix&match de estampados ni sus diseños con amplios volantes, apliques de joyas o mangas abullonadas, pero sí existirá mayor cohesión entre cada prenda con fin de contar una nueva historia. La inexperta norteamericana que conocimos en 2020 ha crecido y ahora está lista para apoderarse de la capital francesa con sus looks. Si bien no perderá su esencia, veremos a una joven más madura y asentada en la ciudad del amor, quien poco a poco se empapa de ese allure parisino y aprende la importancia de hacerse con básicos eternos y construir un sólido armario cápsula.

"Lo que me fascina de la moda, y en particular del zapato, es el poder que otorga a la mujer de transformarse en muchos arquetipos", revelaba Abascal en una entrevista a ¡HOLA! con motivo del lanzamiento de su marca. La mexicana trabaja bajo una filosofía que se encuentra en perfecta sintonía con dicho giro de acontecimientos, por lo que no sorprende la incorporación de sus creaciones artesanales al vestuario de la experta en marketing digital más divertida de la ficción. En cuestión de horas, sus botas de caña alta se popularizaron en el entorno digital conquistando a seguidoras acérrimas de la serie y a las defensoras incondicionales de la moda sostenible.