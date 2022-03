Adriana Abascal presenta en HOLA.com su proyecto de moda más personal

La capacidad de reinvención vale más que el oro, pero se convierte en un proceso muy sencillo cuando nace de una pasión. En el caso de Adriana Abascal, han sido su filosofía sobre la moda y su propio estilo los motores de su nuevo proyecto: una firma de zapatos. "Quería extender mi universo, estilo de vida o mantra de entender la moda a través de una marca", nos cuenta la modelo mexicana acerca de Skorpios, cuya presentación extraoficial hizo, en un precioso reportaje, en las páginas de ¡HOLA! y que hoy, fecha de su lanzamiento al mercado, nos detalle en esta entrevista para HOLA.com.

El salto de la pasarela al taller de diseño

Elegida como Miss México en 1988 e invitada habitual de algunos de los desfiles más exclusivos, la trayectoria de Adriana Abascal le ha permitido conocer en profundidad la industria y, así, poder lanzar este firma sobre unas bases firmes y comprometidas: moda solidaria, sostenible y atemporal. "La idea de Skorpios -que debe su nombre a su signo del zodiaco, escorpio- la tenía desde hace mucho tiempo, pero no me había realmente decido a crearla porque no encontraba el tiempo, hasta que, hace un año y medio, decidí que el tiempo lo tienes que encontrar aunque no haya tiempo…y me puse a tope en el proyecto", nos explica. Cada elemento de Skorpios está pensado al detalle, comenzando por la elección de los zapatos como punto de partida. Aunque en un futuro planea amplia la colección a otras categorías, que stilettos, botas y botines conformen su primer lanzamiento tiene mucho que ver con qué significa para Adriana vestir bien.

"Adoro los zapatos, siento que es un accesorio muy potente: un buen zapato te puede transformar y elevar un look, ¡con cualquier trapo y un buen zapato te defiendes perfectamente! Sin embargo ya puedes llevar un vestidazo, incluso hasta de alta costura, que si el zapato no es de calidad el look se te viene abajo, se devalúa automáticamente", afirma la modelo y diseñadora. Personalmente, nos cuenta, ella prima el diseño frente a la comodidad, pero también explica que siempre suele tratar de crear looks que encajen tanto con taconazo -por si tuviera algún evento- como con zapato plano -más práctico para el día a día-.

Como directora artística de Skorpios, donde cuenta con el diseñador Gigi Vezzola como asesor, ha tratado de reflejar en sus propuestas su estilo atemporal, pero con originales toques de sofisticación. De ahí que las siluetas sencillas incorporen acabados rompedores como print de serpiente en rojo o grandes lazadas de tul. Zapatos especiales que no pasarán de moda y prometen triunfar porque cuentan con el mejor aval: transmiten la esencia de su creadora. "Son diseños clásicos porque esa soy yo y esta marca es una extensión de mi estilo, de mi universo. Nunca debes perder tu esencia y es importante ser original, hay que conseguir un balance entre tu personalidad y la modernidad". ¿Sus inspiraciones? "Saint Laurent, Valentino, Dior, Dries Van Noten", enumera como sus firmas de cabecera, a la hora de vestir pero también de diseñar estos zapatos pensados para mujeres "elegante, seguras de sí misma, con personalidad, fuerza, misterio y estilo".

Una firma comprometida

Todos sabemos que, hoy en día, un buen diseño no lo es todo: el público reclama calidad y, sobre todo, una filosofía de marca que incorpore los valores de solidaridad y compromiso como raíces. Requisitos que Adriana no ha dejado de lado. Por un lado, a través de su firma busca apoyar a mujeres en situación desfavorecida. "Queremos ayudar a que no muera la artesanía, la cultura, las tradiciones y también dar oportunidades de trabajo a mujeres en pequeñas comunidades donde las condiciones de vida son tan difíciles. Es un proyecto muy bonito que contribuye a mejorar las condiciones de vida de familias en pequeñas comunidades, empoderando a la mujer y dando trabajo a quienes tiene talento", nos explica. Por otro, los materiales que utilizan contribuyen a la ecosostenibilidad.

"Todo nuestro embalaje está fabricado en papel reciclado y reciclable, compramos a fábricas que van plantando árboles a medida que los consumen. Los tintes son naturales, y, además, la bolsa de los zapatos es un diseño de sobre para que sirva para otros usos: para odenar maquillajes, ropa, para meter tus llaves, billetera y gafas...". Y es que Adriana sabe de primera mano que la conciencia por una moda más comprometida era algo tan necesario que, como sus zapatos, va a superar los límites de una tendencia pasajera. "Pienso que la sociedad está tomando conciencia, nos estamos educando y las nuevas generaciones nos están exigiendo respeto al planeta. Si el planeta no es sano, ¡nosotros tampoco tendremos salud!, concluye.